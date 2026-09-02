Guatemala registró dos sismos durante la madrugada

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que en las primeras horas de este miércoles, 2 de septiembre, se registraron dos sismos en el territorio guatemalteco. Las autoridades mantienen los monitoreos correspondientes.
El primero de los eventos ocurrió a las a las 00:06 horas y tuvo una magnitud de 4.3. Mientras tanto, el segundo fue detectado por los eventos del ente científico a las 06:28 y presentó una magnitud de 5.1.
De acuerdo con los reportes emitidos por la Sección de Sismología, del Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos, ambos temblores presentaron como región epicentral el área del océano Pacífico
Según la información recabada, los eventos fueron sensibles en diferentes departamentos, incluidos Retalhuleu, San Marcos y Suchitepéquez, así como en otras áreas aledañas, aunque la intensidad fue leve.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) implementó las acciones de seguimiento ante este tipo de eventos para verificar posibles daños materiales y personales, sin que hasta el momento se reporte alguno.