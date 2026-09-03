 Deslizamiento afecta camino rural en Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz
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Deslizamiento afecta camino rural en Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz

La Conred realiza las evaluaciones en el área afectada.

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Deslizamiento registrado en un camino rural de Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz., Conred
Deslizamiento registrado en un camino rural de Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz. / FOTO: Conred
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Un deslizamiento se registró en horas de la noche del miércoles, 2 de septiembre, en un camino rural que comunica hacia Santo Domingo III, en el municipio de Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) dio a conocer que se trasladaron los equipos correspondientes al lugar para realizar las evaluaciones correspondientes. Durante el proceso se determinó que no hubo daños en viviendas.

De acuerdo con la información, el personal también efectuó una visita de campo para verificar las condiciones del sector, brindar recomendaciones a los pobladores y coordinar las acciones necesarias para atender la emergencia y reducir posibles riesgos.

"Se mantiene el monitoreo del área ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse", aseguró la Conred.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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