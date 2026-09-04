 Nicaragua responde a Guatemala sobre reformas
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Nicaragua rechaza los cuestionamientos de Guatemala sobre sus reformas constitucionales

“Nicaragua triunfa en paz y seguridad”, expresó el Gobierno de ese país en un comunicado.

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Régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, EFE
Régimen de Daniel Ortega en Nicaragua / FOTO: EFE
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El Gobierno de Nicaragua rechazó los cuestionamientos que hizo el Gobierno de Guatemala ante la aprobación esta semana en primera legislatura de una reforma constitucional que busca afianzar aún más en el poder a los copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

"Nuestra única respuesta consiste en recordar que la soberanía de un pueblo no se discute, y mucho menos puede ser cuestionada por otros países con graves problemas de legitimidad y unidad", señaló la Cancillería de Nicaragua en una escueta nota oficial.

"Nicaragua triunfa en paz y seguridad", concluyó Managua, suscrita por el cocanciller Valdrack Jaentschke, que es exactamente igual a la que enviaron a Perú, que junto a Costa Rica, han manifestado su preocupación y rechazo de las reformas que plantean dejar fuera de las elecciones a los declarados "traidores de la patria" y ampliar el mandato de las autoridades a siete años, incluido el periodo presidencial.

“Aquí no volverá a haber elecciones”: Ortega eliminará comicios en Nicaragua

Nicaragua es gobernada desde 2007 por Daniel Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, en medio de denuncias de fraudes electorales o eliminando a la oposición para no tener competencia.

Pronunciamiento de Guatemala

El Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco señaló en un comunicado que las enmiendas impulsadas por el oficialismo nicaragüense vulneran principios democráticos fundamentales como la alternabilidad en el poder y la pluralidad política.

"Como país con un profundo espíritu democrático, Guatemala reafirma que la defensa de estos principios y del derecho de todos los pueblos a decidir libremente su futuro es fundamental para la estabilidad y la convivencia pacífica de nuestra región", agregó el comunicado.

El pronunciamiento se produce después de que la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el pasado martes en una primera legislatura, de dos necesarias para entrar en vigor, una nueva reforma constitucional impulsada por Ortega, que excluye de participar a cargos de elección popular a los "traidores a la patria" y amplía a siete años el mandato presidencial.

La iniciativa parlamentaria tuvo lugar semanas después de que Ortega, quien gobierna Nicaragua de forma consecutiva desde 2007, declarara públicamente durante un acto oficial que en la nación centroamericana "no volverá a haber elecciones", provocando un enorme rechazo internacional.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó el miércoles al resto de países a no comerciar con Nicaragua tras estimar que la modificación legal busca "privar definitivamente" al país de elecciones libres.

Ortega es la persona que ha ostentado más tiempo el poder en Nicaragua, con 30 años. Coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1985, presidió por primera vez el país de 1985 a 1990 y retomó el poder desde 2007 sin abandonarlo hasta el momento.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

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