 Encuentran cuerpo sin vida en Playa de Oro, Villa Canales
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Localizan a persona fallecida en Playa de Oro, Villa Canales

El cuerpo se encuentra en estado de descomposición.

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Área donde fue hallada una persona fallecida en Villa Canales., Bomberos Voluntarios
Área donde fue hallada una persona fallecida en Villa Canales. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Una persona fallecida fue localizada en un sector de la desembocadura de Playa de Oro, en el municipio de Villa Canales, Guatemala. Las autoridades les dan seguimiento a las averiguaciones para determinar el origen del fallecimiento y las circunstancias del caso.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que fueron alertados sobre la presencia de un cuerpo que se encontraba flotando en el lugar, por lo que los elementos de la 54 Compañía acudieron para hacer la verificación correspondiente.

Los técnicos en urgencias médicas inspeccionaron la zona, hasta ubicar a la persona. Entonces, utilizando equipo especial, procedieron a desarrollar las labores de recuperación con el objetivo de trasladarla hacia la superficie.

De acuerdo con los socorristas, se determinó que se trata de un hombre de entre 25 y 30 años de edad, cuyo cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición.

Los bomberos le dieron aviso a la Policía Nacional Civil y al Ministerio Público, entidades que se encargarán de las diligencias correspondientes para establecer la identidad de la víctima y las circunstancias de su fallecimiento.

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Tras ser rescatado por cuerpos de socorro, en escasas prendas de vestir, los vecinos solicitaron la presencia de la PNC.

Hallazgos de cuerpos abandonados en 2026

Datos oficiales de las fuerzas de seguridad contabilizan más de 90 hallazgos de cuerpos abandonados en bolsas, sábanas o maleteros de vehículos en lo que va de 2026, una cifra que supera ampliamente los 39 casos registrados durante todo 2025.

Semanas atrás, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, dijo que las autoridades guatemaltecas reestructurarían sus estrategias de seguridad debido a un aumento en la violencia, después de que durante un fin de semana se registraran dos matanzas que dejaron al menos 11 muertos.

De acuerdo con expertos en el tema, la violencia en Guatemala se origina por las pandillas, el narcotráfico y la delincuencia común.

Las cifras oficiales indican que entre enero y junio pasados se registraron 1 mil 437 asesinatos, un 10 % menos que los 1 mil 600 contabilizados en el mismo período de 2025. A este balance se suman otras 312 muertes violentas registradas durante julio.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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