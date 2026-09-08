 Intento de robo: hombre queda colgando de reja en vivienda
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FOTO. Hombre señalado de intentar robar en vivienda quedó colgando de reja

Tras ser rescatado por cuerpos de socorro, en escasas prendas de vestir, los vecinos solicitaron la presencia de la PNC.

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Hombre queda colgado en reja de vivienda, Bomberos Voluntarios
Hombre queda colgado en reja de vivienda / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Un hombre que quedó atrapado entre las rejas de una vivienda quedó tuvo que ser rescatado por los cuerpos de socorro. El sujeto se encontraba colgando de la estructura metálica instalada para resguardar la seguridad del inmueble. El hecho ocurrió en el Barrio Central, en cercanías del antiguo cementerio de Joyabaj, El Quiché.

Bomberos Voluntarios de la 40ª compañía fueron alertardos por dicho suceso por lo que trasladaron a varios elementos al lugar. A su llegada, localizaron al hombre colgando, por lo que realizaron las maniobras necesarias para liberarlo. Tras ser rescatado, el individuo fue evaluado por los socorristas y se determinó que no presentaba lesiones, por lo que no fue necesario trasladarlo a un centro asistencial.

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Hombre queda colgado en reja de vivienda - Bomberos Voluntarios

Señalan intento de hurto 

Vecinos del sector advirtieron que el hombre habría quedado atrapado cuando presuntamente intentaba ingresar al inmueble con la intención de cometer un robo. Al momento de ser auxiliado, se encontraba semidesnudo.

Ante lo ocurrido, los vecinos solicitaron la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil.

Con información de Juan Carlos Chanta

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