Tránsito afectado: Rutas alternas por manifestaciones

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala, Villa Nueva y otras áreas aledañas se mantienen en alerta ante las complicaciones que se observan este miércoles, 9 de septiembre, para circular en diferentes tramos. La situación surge por la presencia de manifestantes que bloquearon algunos puntos y que hacen recorridos en caravana.
Las protestas, en su mayoría, corresponden a transportistas que decidieron salir a las calles como medida para exigir a las autoridades que actúen ante la crisis generada por el alza en los precios de los combustibles, pues han insistido en el impacto que esto causa en los costos de operaciones.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina indicó que se ha reportado la presencia de buses extraurbanos que se movilizan por diferentes puntos. Las caravanas no bloquean por completo el paso, pero involucran a decenas de unidades, lo cual han impactado seriamente en la movilidad.
Entre las áreas afectadas se encuentran: anillo Periférico, avenida Elena, avenida Bolívar, calzada Aguilar Batres, calzada José Milla, Barrio Moderno y ruta al Atlántico. También las salidas de Cenma, la colonia Villa Lobos, en Villa Nueva; y puntos de Mixco por donde ingresaron grupos de transportistas que llegaron desde San Lucas Sacatepéquez y Antigua Guatemala.
Tomando en cuenta el caos vial que se observa esta mañana y que más buses extraurbanos están llegando al Centro Histórico, la PMT recomendó a los usuarios que son ajenos a estos movimientos tomar las siguientes rutas alternas:
- Periférico para avenida Elena
- Periférico para Calle Martí
- Parque Colón o bulevar La Asunción
- Calzada La Paz para bulevar Austriaco
- Bulevar Lourdes para puente Olímpico
- Avenida El Cementerio para plaza Mariachis
- 1 calle entre zona 1, zona 2 y zona 6 hacia Avenida Las Victorias
Cierre total en ruta al Pacífico
La PMT de Villa Nueva informó que un grupo de manifestantes se instaló en el área del kilómetro 19 de la ruta al Pacífico (CA-9), frente a Santa Isabel 2, y ha bloqueado por completo el paso vehicular.
"La circulación está detenida en ambos sentidos y queremos que, por favor, tome en consideración que, si usted todavía está en casa, evite salir. Si ya está en la vía pública, tome la mejor ruta alterna para evitar las complicaciones", expresó Henry Quevedo, vocero de la institución.
Según explicó, en el tramo proveniente de la capital hacia el sur, el tránsito lento ya supera el kilómetro 14 y la única ruta alterna que se tiene es ingresando por San José Villa Nueva o el sector de El Túnel, hacia Bárcena, para enfilarse hacia el kilómetro 22.
Sin embargo, mencionó que el transporte pesado que se encuentra detenido dificulta el ingreso para acceder a las rutas alternas.
Mientras tanto, en el tramo hacia el norte, el tránsito lento supera el kilómetro 25. La única opción para estos usuarios es circular por la carretera VAS para llegar a Villa Canales, Villa Nueva o San Miguel Petapa, para luego buscar vías rumbo a la capital.