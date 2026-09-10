PNC evita ataque y detiene a presuntos pandilleros en Villa Canales

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) evitaron un presunto ataque armado en la zona 2 de Villa Canales, Guatemala, donde capturaron a un hombre de 26 años, y remitieron a un juzgado correspondiente a un adolescente de 16 años.
Los dos fueron interceptados cuando se movilizaban a bordo de una motocicleta, la cual cuenta con reporte de robo desde el pasado 27 de junio.
Durante la intervención policial, los agentes localizaron una pistola, por lo que se presume que ambos se dirigían a cometer un ataque armado. La pronta acción de los uniformados permitió frustrar el hecho.
Según la información preliminar de la PNC, los intervenidos serían presuntos integrantes del Barrio 18.
Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer si la motocicleta y el arma de fuego han sido utilizadas en otros hechos delictivos, particularmente en ataques contra la vida.