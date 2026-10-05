 Disparan contra vehículo en zona 12; conductora sale ilesa
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Disparan contra vehículo en zona 12; conductora sale ilesa

Las autoridades realizan las diligencias en el lugar donde ocurrió el ataque armado.

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., PMT capitalina/Montejo
. / FOTO: PMT capitalina/Montejo
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Un ataque armado se registró en horas de la mañana de este lunes, 5 de octubre, en la avenida Petapa y 1ª calle, zona 12 de la Ciudad de Guatemala, en la incorporación hacia el bulevar Liberación.

De acuerdo con el reporte preliminar, desconocidos dispararon en repetidas ocasiones contra un vehículo. La conductora se encontraba a bordo al momento del incidente; sin embargo, resultó ilesa.

Los elementos de Bomberos Municipales trasladaron unidades al lugar para brindar apoyo a posibles afectados. Al hacer la verificación correspondiente, confirmaron que solamente se encontraba la mujer afectada, pero sin heridas.

Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se hicieron presentes para las diligencias correspondientes. Hasta el momento no se han establecido las circunstancias del ataque.

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