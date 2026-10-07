 Dos personas fallecen en accidente de tránsito en Escuintla
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Dos personas fallecen en accidente de tránsito en Escuintla

Dos vehículos de transporte pesado chocaron en el km. 67 de la autopista Puerto Quetzal.

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., Bomberos Voluntarios
. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Un accidente de tránsito ocurrido durante horas de la madrugada de este miércoles, 7 de octubre, dejó como saldo dos personas fallecidas en el en el kilómetro 67 de la autopista Puerto Quetzal, Escuintla.

Los Bomberos Voluntarios de la 14 Compañía fueron informados aproximadamente a las 04:00 horas sobre un choque entre dos vehículos de transporte pesado, por lo que se movilizaron de inmediato hacia el sector. Al llegar al lugar, localizan a un camión el cual impacto en la parte trasera de un tráiler.

Las dos personas que iban dentro del camión quedaron dentro de los hierros retorcidos, por lo que los técnicos en urgencias médicas utilizaron equipo especial de extricación vehicular para poder extraerlos de la estructura.

"Se realizaron cortes de alivio en la carrocería del camión y de esta manera se hizo efectiva la liberación de las dos personas. Lamentablemente, se informa que ambas habían fallecido, por lo que se informó a las autoridades correspondientes para los trámites de rigor", explicó un portavoz de la institución.

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