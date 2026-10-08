 Evaluación del puente Villa Hermosa: daños y acciones
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Evaluación del puente Villa Hermosa inicia para determinar daños y próximas acciones

La evaluación técnica del puente en San Miguel Petapa comenzó, con expertos analizando su estructura para determinar daños y posibles soluciones ante la reciente emergencia.

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Equipos de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) ya realizan una evaluación técnica del puente de Villa Hermosa en San Miguel Petapa, con el objetivo de determinar el estado de la estructura y definir las acciones a seguir ante la emergencia que afecta la zona.

Según informó la ministra Norma Zea, expertos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y Covial se encuentran en el lugar llevando a cabo las primeras revisiones para conocer las condiciones actuales del puente.

Primera fase de inspección

La inspección inicial se centra en una revisión visual detallada de la estructura. Los especialistas observan las partes principales que sostienen la vía utilizada por los vehículos, buscando señales de deterioro visibles.

También recopilan datos sobre las dimensiones y características del puente, ya que no existen planos originales disponibles. Esta información técnica ayudará a entender mejor la conformación de la estructura y a orientar las próximas evaluaciones.

Durante las inspecciones, los técnicos revisan las vigas metálicas que soportan el puente, la losa de concreto por donde circulan los autos y los elementos de apoyo.

Herramientas especializadas para la revisión

Para evaluar los materiales sin provocar daño a la estructura, emplean herramientas avanzadas. Entre ellas destaca el martillo esclerométrico, que permite estimar la resistencia del concreto con pruebas superficiales. Así buscan confirmar que el material conserve características similares en todos los puntos evaluados.

Asimismo, utilizan equipos de ultrasonido para medir el grosor de las vigas metálicas, lo que facilita detectar pérdidas de material generadas por corrosión, efecto común del óxido sobre el metal.

Los especialistas inspeccionan el estado de los apoyos del puente y buscan signos de desgaste o daños que puedan requerir estudios más exhaustivos.

Toda la información obtenida permitirá lograr un primer diagnóstico técnico sobre el estado real del puente y definir qué elementos deben ser analizados a mayor profundidad.

La evaluación en curso es preliminar. Todavía no se han definido las intervenciones necesarias, ya que cualquier decisión se basará en los resultados de estas inspecciones y los estudios posteriores.

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Emergencia por lluvias en Villa Hermosa, San Miguel Petapa | Omar Solís, Emisoras Unidas

Emergencia por lluvias en Villa Hermosa, San Miguel Petapa / Omar Solís, Emisoras Unidas

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