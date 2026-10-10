Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 /

El olor a los buñuelos, las torrejas, las garnachas y los churros recién cocinados se apoderó de la 10ª. calle de la zona 1 capitalina, entre la 12 y 13 avenida por los festejos en honor a la Virgen del Rosario. Fray Rodolfo Méndez, del Convento Santo Domingo, comentó que están celebrando durante todo el mes con mucho amor y con mucha devoción.
Méndez precisó que el Día de la Virgen del Rosario es el 7 de octubre, pero resaltó que los festejos durarán todo el mes, a solicitud de los fieles católicos que veneran a la Virgen del Rosario. Comentó que los seguidores de esta fe pidieron que no solo se celebrara un día, sino todo un mes, y es lo que años después siguen haciendo.
Dentro de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario Templo El Calvario cientos de fieles llenaron la nave principal para participar en las diferentes actividades de religiosidad popular.
Seguimos celebrando a nuestra madre con toda la algarabía, con toda esta solemnidad también, pero toda la alegría es de cada peregrino que viene a entregarle a ella, a ponerle en sus manos sus alegrías, sus sueños, sus anhelos, sus preocupaciones y sus tristezas", manifestó Fray Rodolfo Méndez.
Méndez aseguró que todos los días permanecen abiertas las puertas de la basílica para recibir a todos los peregrinos; aseguró que las actividades se inician desde las 5:15 horas con el rezo del santo rosario, hasta la última eucaristía que es a las 19:00 horas. "Todos los días tenemos siete misas, 6:00 horas, 7:00 horas, 8:00 horas, 10:00 horas, 12:00 horas; 16:00 horas y 19:00 horas", precisó.
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Monaguillos visitan a la Virgen del Rosario
Méndez celebró la visita de todos los feligreses y destacó que durante este sábado, 10 de octubre de 2026, recibieron a todos los monaguillos de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. Después del servicio religioso y de la visita a la Virgen del Rosario, los monaguillos procedieron a disfrutar de la feria, destacó el religioso.
La Virgen del Rosario es reina, madre y patrona de la República de Guatemala, por eso no solo congrega a una porción, sino a todo un pueblo, todo este pueblo guatemalteco, toda esta República de Guatemala, que nos ayuda y nos impulsa para pedir por ella, por sus gobernantes, por quienes dirigen y por cada uno de nosotros", declaró.
Méndez también relató que la Virgen del Rosario también es alcaldesa perpetua de la Ciudad de Guatemala, porque tiene muchos más peregrinos aquí, porque les queda más cerca y es protectora de la orden de predicadores de la orden que él representa.
Con información e imágenes del fotoperiodista Alex Meoño.