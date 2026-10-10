 Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1
Nacionales

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en la zona 1

La Virgen del Rosario es considerada como la Patrona de la República por los fieles católicos.

Compartir:
La nave principal de la Basílica de la Virgen del Rosario Templo de Santo Domingo lucieron abarrotadas este sábado., Alex Meoño
La nave principal de la Basílica de la Virgen del Rosario Templo de Santo Domingo lucieron abarrotadas este sábado. / FOTO: Alex Meoño
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El olor a los buñuelos, las torrejas, las garnachas y los churros recién cocinados se apoderó de la 10ª. calle de la zona 1 capitalina, entre la 12 y 13 avenida por los festejos en honor a la Virgen del Rosario. Fray Rodolfo Méndez, del Convento Santo Domingo, comentó que están celebrando durante todo el mes con mucho amor y con mucha devoción.

Méndez precisó que el Día de la Virgen del Rosario es el 7 de octubre, pero resaltó que los festejos durarán todo el mes, a solicitud de los fieles católicos que veneran a la Virgen del Rosario. Comentó que los seguidores de esta fe pidieron que no solo se celebrara un día, sino todo un mes, y es lo que años después siguen haciendo.

Dentro de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario Templo El Calvario cientos de fieles llenaron la nave principal para participar en las diferentes actividades de religiosidad popular.  

Seguimos celebrando a nuestra madre con toda la algarabía, con toda esta solemnidad también, pero toda la alegría es de cada peregrino que viene a entregarle a ella, a ponerle en sus manos sus alegrías, sus sueños, sus anhelos, sus preocupaciones y sus tristezas", manifestó Fray Rodolfo Méndez.

Méndez aseguró que todos los días permanecen abiertas las puertas de la basílica para recibir a todos los peregrinos; aseguró que las actividades se inician desde las 5:15 horas con el rezo del santo rosario, hasta la última eucaristía que es a las 19:00 horas. "Todos los días tenemos siete misas, 6:00 horas, 7:00 horas, 8:00 horas, 10:00 horas, 12:00 horas; 16:00 horas y 19:00 horas", precisó.

En otras noticias: Fuertes imágenes captan robo de vehículo en un sector de la zona 11

Fuertes imágenes captan robo de vehículo en un sector de la zona 11

A plena luz del día, tres hombres armados cometieron el robo de un picop en un sector de la zona 11.

Monaguillos visitan a la Virgen del Rosario

Méndez celebró la visita de todos los feligreses y destacó que durante este sábado, 10 de octubre de 2026, recibieron a todos los monaguillos de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. Después del servicio religioso y de la visita a la Virgen del Rosario, los monaguillos procedieron a disfrutar de la feria, destacó el religioso.

La Virgen del Rosario es reina, madre y patrona de la República de Guatemala, por eso no solo congrega a una porción, sino a todo un pueblo, todo este pueblo guatemalteco, toda esta República de Guatemala, que nos ayuda y nos impulsa para pedir por ella, por sus gobernantes, por quienes dirigen y por cada uno de nosotros", declaró.

Méndez también relató que la Virgen del Rosario también es alcaldesa perpetua de la Ciudad de Guatemala, porque tiene muchos más peregrinos aquí, porque les queda más cerca y es protectora de la orden de predicadores de la orden que él representa.

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 | Alex Meoño

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 / Alex Meoño

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 | Alex Meoño

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 / Alex Meoño

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 | Alex Meoño

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 / Alex Meoño

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 | Alex Meoño

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 / Alex Meoño

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 | Alex Meoño

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 / Alex Meoño

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 | Alex Meoño

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 / Alex Meoño

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 | Alex Meoño

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 / Alex Meoño

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 | Alex Meoño

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 / Alex Meoño

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 | Alex Meoño

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 / Alex Meoño

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 | Alex Meoño

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 / Alex Meoño

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 | Alex Meoño

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 / Alex Meoño

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 | Alex Meoño

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 / Alex Meoño

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 | Alex Meoño

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 / Alex Meoño

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 | Alex Meoño

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 / Alex Meoño

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 | Alex Meoño

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 / Alex Meoño

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 | Alex Meoño

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 / Alex Meoño

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 |

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 /

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 |

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 /

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 |

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 /

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 |

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 /

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 |

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 /

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 |

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 /

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 |

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 /

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 |

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 /

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 |

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 /

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 |

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 /

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 |

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 /

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 |

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 /

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 |

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 /

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 |

Devotos celebran el mes de la Virgen del Rosario en zona 1 /

Con información e imágenes del fotoperiodista Alex Meoño.

En Portada

Fenómenos meteorológicos causan ambiente cálido, húmedo e inestablet
Nacionales

Fenómenos meteorológicos causan ambiente cálido, húmedo e inestable

01:02 PM, Oct 10
Ataque armado deja piloto de autobús extraurbano heridot
Nacionales

Ataque armado deja piloto de autobús extraurbano herido

08:34 AM, Oct 10
Tiroteo en una vivienda de Pensilvania deja nueve muertos, incluidos dos niñost
Internacionales

Tiroteo en una vivienda de Pensilvania deja nueve muertos, incluidos dos niños

11:59 AM, Oct 10
¡Quedó dentro de las mejores! Ximena Carrillo brilla en el Miss Grand Internationalt
Farándula

¡Quedó dentro de las mejores! Ximena Carrillo brilla en el Miss Grand International

10:38 AM, Oct 10
Mourinho cancela la conferencia de prensa tras el Real Madrid-Villarrealt
Deportes

Mourinho cancela la conferencia de prensa tras el Real Madrid-Villarreal

03:44 PM, Oct 10

Temas

GuatemalaFútbolLiga de Naciones#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaPNCLiga NacionalEE.UU.Violenciaredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar