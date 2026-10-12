Guatemala enfrenta un acelerado crecimiento del tránsito

El parque vehicular ha experimentado un crecimiento significativo este año, donde en el departamento de Guatemala ha pasado de 2.6 millones de automóviles en enero a 3 millones a inicios de octubre, por lo que las autoridades implementan medidas para aliviar el impacto que este marcado aumento tiene en la movilidad en importantes vías.
Amílcar Montejo, portavoz de Emetra, explicó este lunes 12 de octubre durante una entrevista en el programa "A Primera Hora" de Emisoras Unidas que, específicamente en la Ciudad de Guatemala, circulan diariamente entre 1.3 y 1.7 millones de vehículos la actualidad.
La mayor cantidad proviene del municipio de Mixco, cuya contribución estimada se sitúa entre el 30% y 31% del total del aumento de vehículos. No solo la calzada Roosevelt aporta al flujo vehicular; sectores como San Juan, El Naranjo, Tulam Tzu y rutas provenientes de Ciudad Quetzal y Chuarrancho también suman considerablemente al tráfico.
Sobre el aumento mensual de alrededor de 40 mil vehículos, Montejo detalló que el cálculo se basa en datos provenientes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el registro de municipalidades, y reportes de ventas y exportaciones de vehículos nuevos. Señaló que muchas personas adquieren medios para viajar buscando comodidad y movilidad privada frente a las limitaciones del transporte colectivo.
Destacó que la mayor parte del crecimiento corresponde a motocicletas, que representan entre el 45% y 50% del incremento mensual, seguidas por automóviles y camionetas, así como picops. El auge de las motocicletas se atribuye al abaratamiento y la facilidad de adquisición, además de la maniobrabilidad que ofrecen en el congestionado tránsito capitalino.
La PMT y cuerpos de socorro también han aprovechado las motos para tareas de emergencia, implementando motocicletas-ambulancia equipadas para primeros auxilios. Estos vehículos logran reducir entre ocho y doce minutos el tiempo de respuesta en emergencias cercanas, algo que ha resultado vital para la atención prehospitalaria, según lo explicó el entrevistado. En estas motos viajan un agente de la PMT y un bombero con preparación paramédica.
¿Qué se prevé en el tránsito capitalino?
Si la tendencia continúa, se proyecta que para octubre de 2027 se podrían sumar otros 400 mil vehículos a las calles. Montejo indicó que, ante este panorama, la ciudad ha adoptado estrategias como la implementación de vías seguras, más tecnología para mediciones de tráfico, cambios en los semáforos, aumento de ciclovías y mejoras en la señalización de motovías.
Según las cifras más recientes, unas cinco mil bicicletas circulan ya en la capital, mientras las zonas con mayor concentración de motocicletas son la calzada La Paz, con un 60% del flujo, la calzada Atanasio con 30% y la avenida Petapa con 20%. También resaltó la necesidad de fortalecer la educación vial, ya que muchos accidentes se deben a decisiones humanas como exceso de velocidad, circular en sentido contrario o conducir sin licencia.
Finalmente, Montejo subrayó que el problema del tránsito excede los límites de la capital y requiere la colaboración de todos los municipios cercanos, como Villa Nueva, Fraijanes, Escuintla, Sacatepéquez y Amatitlán, debido a la integración de los corredores vehiculares. Además, mencionó que la descentralización de oportunidades laborales en otros municipios podría ayudar a reducir la congestión en la ciudad capital.