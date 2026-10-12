Pelea entre PNC y ocupantes de picop en ruta interamericana

Videos que circulan en redes sociales muestran el enfrentamiento a golpes entre dos hermanos y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), durante un procedimiento que terminó con la captura de ambos en la ruta Interamericana.
Las imágenes, grabadas por ciudadanos, muestran cómo los ocupantes de un picop corinto se enfrentan físicamente con los uniformados. En la grabación se observa a los hombres lanzar golpes y patadas contra los agentes, quienes también responden con agresiones mientras el incidente ocurre a la vista de otros conductores.
Así ocurrió el altercado
Según la información proporcionada por las autoridades, los agentes realizaban un operativo en el kilómetro 47 cuando ordenaron detenerse al conductor de un picop corinto con placas P-220JRV. Sin embargo, el automovilista presuntamente ignoró la señal de alto y continuó su recorrido, por lo que los policías le dieron seguimiento hasta interceptarlo dos kilómetros más adelante.
De acuerdo con el reporte policial, al descender del vehículo, los hermanos se opusieron al procedimiento y agredieron a los agentes. Uno de ellos habría golpeado y pateado a un policía, quien sufrió lesiones en el rostro y daños en su uniforme y chaleco antibalas.
Los videos también muestran la respuesta de los uniformados, quienes golpean a los dos ocupantes durante el enfrentamiento. Estas escenas quedaron registradas por personas que presenciaron lo ocurrido y posteriormente compartieron las grabaciones en plataformas digitales.
Finalmente, ambos hermanos fueron sometidos y capturados. Fueron identificados como Elvis y Neftalí, de 25 y 27 años, respectivamente, originarios de Totonicapán. La PNC informó que presuntamente se encontraban bajo efectos del alcohol y que no portaban la tarjeta de circulación del vehículo ni licencia de conducir.