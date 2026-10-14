Vapulean a terrorista de la “mara 18” en la zona 19

Vecinos de la colonia La Florida, en la zona 19 de la capital, sorprendieron a un miembro de la mara 18, cuando asaltaba a varias personas en el sector, la tarde de este miércoles 14 de octubre.
El terrorista de la mara 18 fue vapuleado por el grupo de vecinos y posteriormente fue entregado a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en la 7ma. avenida y 0 calle de la colonia La Florida.
Los agentes identificaron al criminal como Julio César Meza Vásquez, de 36 años, alias "Pirata" o "J", además le decomisaron una pistola ilegal marca CZ con una tolva y 13 municiones que tiene reporte de haber sido robada el 18 de julio de 2025 en la zona 10 de Guatemala.
Récord criminal
Meza Vásquez es "homie brincado de una clica de la mara 18", indicó la Policía, e ingresó al sector 11 del preventivo para hombres de la zona 18 el 8 de diciembre de 2008, por asesinato, robo y conspiración para cometer asesinato.
También el 29 de abril de este año fue detenido tras obstruir el trabajo de la Policía Nacional Civil durante un procedimiento frente a una pizzería de la colonia La Brigada, zona 7 de Mixco.
Otro pandillero detenido
En la colonia Guajitos, zona 21, investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) capturaron a Christian Alberto Muj Salazar, de 22 años, alias "Gordo", de la mara 18, quien extorsionaba por Q.8 mil, bajo amenazas de muerte, a un vecino del sector. La captura se realizó en seguimiento de una denuncia presentada el 12 de octubre.
Durante el operativo, los investigadores le incautaron un paquete que simulaba contener el dinero exigido, cuatro celulares y una pistola ilegal marca Stoeger Cougar, con registro esmerilado.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7*