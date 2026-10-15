Presidente juramenta a Jonathan Menkos como ministro de Finanzas

El Ministerio de Finanzas Públicas informó este jueves 15 de octubre que el presidente de la República Bernardo Arévalo juramentó a Jonathan Menkos Zeissig nuevamente como ministro de Finanzas Públicas.
Finanzas agregó que se dará continuidad al cumplimiento de la política fiscal y financiera del corto, mediano y largo plazo, estrategia implementada en función de la política económica y social del Gobierno de Guatemala.
Por aparte Juan Gerardo Guerrero Garnica, secretario general de la Presidencia, juramentó a Débora Eunice Alvarado Franco, como viceministra de Administración Interna y Desarrollo de Sistemas, del MINFIN, quien nuevamente tendrá a su cargo las Direcciones Administrativa; Financiera; Recursos Humanos; Tecnologías de la Información; Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal y el Taller Nacional de Grabado en Acero.
Su experiencia dará continuidad al desarrollo e implementación del Plan Estratégico Institucional de este Ministerio.
La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió otorgar un amparo provisional, con lo cual se deja en suspenso el nombramiento de Jonathan Menkos Zeissig como presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala (Banguat).
El exministro de Finanzas fue juramentado como presidente la semana pasada tras haber sido nombrado por el mandatario Bernardo Arévalo para ejercer el cargo en el período 2026-2030.
Ante la CC fueron promovidas acciones contra su designación, incluido el amparo que presentó El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) con fundamento en un punto concreto de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, que en sus artículos 18, literal g) y 31 establece impedimentos e incompatibilidades para que quien ostenta la calidad de diputado al Congreso de la República ejerza la Presidencia de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala.