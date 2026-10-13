Menkos deja el Congreso y se prepara para volver al Ministerio de Finanzas

Jonathan Menkos Zeissig tomó una nueva ruta que lo llevaría de vuelta al Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), luego de las acciones legales que evitaron que pudiera ejercer como presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala (Banguat) para el período 2026-2030, cargo para el cual había sido nombrado por el mandatario Bernardo Arévalo.
Menkos notificó formalmente a la Presidencia del Congreso de la República que se reincorporaría al ejercicio de sus funciones legislativas a partir de este martes 13 de octubre, luego de presentar su renuncia al puesto en el que estaría dirigiendo la banca central.
En el documento, detalló que el 19 de enero de 2024 el pleno del Congreso le concedió permiso para ausentarse temporalmente de sus funciones legislativas, debido a su nombramiento como ministro de Finanzas Públicas. En tanto, a partir de ahora estaría retomando su curul.
Al comenzar la 51ª sesión ordinaria adicional de la X Legislatura, el pleno conoció el tema relacionado con el regreso de Menkos a su curul. Y en ese momento, se informó también sobre una nueva petición que presentó para obtener un permiso por tiempo indefinido para alejarse de sus labores. El asunto fue sometido a votación y recibió el respaldo de 118 legisladores, así que quedó autorizado.
Luego de confirmarse que no estaría ejerciendo como integrante de la bancada Semilla, se procedió a la juramentación de Olga Villalta para ocupar la curul que deja Menkos y de la cual solamente quedó fuera por aproximadamente 10 minutos, mientras se procesó el nuevo permiso de ausencia.
Confirma regreso al Minfin
El diputado oficialista electo confirmó que fue invitado nuevamente por el presidente de la República para ocupar la cartera de Finanzas Públicas, donde ejerció como ministro por más de dos años hasta septiembre de 2026, cuando renunció para sumarse al Banguat.
Ante las consultas de periodistas con respectó a qué pasaría con la actual titular de la cartera del Tesoro, Débora Alvarado, quien comenzó su gestión hace apenas dos semanas, expresó: "Es una excelente ministra de Finanzas y seguramente seguirá ocupando un puesto estratégico en el gabinete de Gobierno".
Y sobre los motivos que lo llevan a alejarse del Legislativo y regresar al Ejecutivo, Menkos expresó: "Hay diferentes tareas para participar en el poder público y nadie rechazaría la invitación de un presidente como Arévalo para ser parte de su gabinete".
Finalmente, indicó que ahora toca el trabajo del diálogo, de participar en la comisión de Finanzas Públicas para poder conseguir el mejor resultado en este proyecto de presupuesto 2027. También aseguró que el Minfin es muy importante para el desarrollo del país.
En cuanto a la gestión que estaría desarrollando, indicó que uno de los grandes puntos, además de mantener las cuentas públicas de forma sostenible, es mantener los esfuerzos para alcanzar el grado de inversión, del cual aseguró que Guatemala está "a un peldaño" de conseguirlo.