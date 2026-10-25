 Festival de Katrinas: Color y Alegría en la Zona 1
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Festival de Katrinas llena de color y alegría el Centro Histórico

Artistas guatemaltecos y salvadoreños participan en el quinto Festival de Katrinas desarrollado en el Centro Histórico.

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Durante 2025, el Festival de Katrinas fue un derroche de talento en la zona 1., Agencia de noticias EFE
Durante 2025, el Festival de Katrinas fue un derroche de talento en la zona 1. / FOTO: Agencia de noticias EFE
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La Embajada de México en Guatemala organizó el tercer Festival Katrinas en la 6ª. avenida y zona 1 capitalina, durante este domingo, 25 de octubre de 2026, con el objetivo de representar el color, el intercambio cultural y hacer una demostración de talento en vestuario y maquillaje.

Maribel Gómez, directora del Festival de Katrinas, expresó que esta es una oportunidad para que la comunidad de México en Guatemala represente sus tradiciones "para que veamos un intercambio cultural y que no veamos que va enfocado únicamente a un país específico".

Gómez añadió que el Festival de Katrinas también servirá para recordar que México y Guatemala son países hermanos que comparten cultura muy similar, como la celebración del Día de Muertos. La encargada del evento añadió que la actividad expondrá "la gran habilidad en el arte, tanto en el maquillaje, como en el vestuario de todos los artistas guatemaltecos que lo están representando".

Agregó que en la actividad participan alrededor de 70 personas inscritas, representando la capital y lo departamentos. "También tenemos participantes extranjeros que vienen de El Salvador", indicó.

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Recorrido del Festival de Katrinas

La encargada del evento agregó que el recorrido del Festival de Katrinas se inició a las 11:00 horas, desde la 18 calle para cubrir un trayecto en todo el Paseo de la Sexta. "Tenemos un recorrido por todo lo que es el Centro Histórico, finalizando con una premiación en el Centro Comercial Real del Parque", informó.

Gómez enfatizó que, aunque la Katrina es una figura emblemática de la cultura mexicana, la misma será representada por artistas guatemaltecos. Además, la entrevistada indicó que la actividad es apta para toda la familia.

Con información de la periodista Leticia Sagastume, de Emisoras Unidas 89.7 FM.

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Durante 2025, el Festival de Katrinas fue un derroche de talento en la zona 1. - Foto: EFE

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