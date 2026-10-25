 Thibaut Courtois es baja de última hora para El Clásico
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Thibaut Courtois es baja de última hora para El Clásico

El Real Madrid no podrá contar con Thibaut Courtois para visitar al Barcelona, una ausencia de peso para José Mourinho.

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Thibaut Courtois, baja para El Clásico - EFE
Thibaut Courtois, baja para El Clásico / FOTO: Agencia EFE
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El Real Madrid sufrió una baja de última hora antes de afrontar el Clásico contra el FC Barcelona. El portero Thibaut Courtois no estará disponible para el encuentro de este domingo debido a un proceso gripal, según informó el club blanco. El guardameta belga no viajó a Barcelona y su ausencia representa un contratiempo importante para el conjunto dirigido por José Mourinho, que afronta uno de los compromisos más exigentes de la temporada.

Para cubrir la ausencia de Courtois, el cuerpo técnico incorporó a Illia Voloshyn a la convocatoria madridista. Sin embargo, todo apunta a que Andriy Lunin será el encargado de defender la portería frente al conjunto azulgrana. El guardameta ucraniano tendrá la responsabilidad de ocupar el lugar de uno de los futbolistas más determinantes del equipo, en un partido en el que cualquier error puede resultar decisivo.

El Real Madrid pierde a una de sus mejores piezas

La baja del belga se suma a las de Raúl Asencio, Ferland Mendy y Rodrygo, quienes tampoco estarán disponibles para el enfrentamiento. A estas ausencias se añade la de Vinícius Júnior, que cumplirá el segundo de los cuatro partidos de sanción que debe afrontar en LaLiga tras ser expulsado ante el Villarreal por tirar del pelo a Nathan Saliba. De esta manera, Mourinho tendrá que ajustar sus piezas para intentar competir ante su máximo rival con varias ausencias importantes.

El Clásico se disputará a las 14:00 horas (de Guatemala) en el Spotify Camp Nou, en un duelo clave para las aspiraciones del Real Madrid en LaLiga EA Sports. El conjunto blanco ocupa la tercera posición, a seis puntos del Barcelona, líder con 27 unidades, mientras que el Atlético de Madrid, segundo clasificado, se acercó a dos puntos del primer puesto tras vencer al Deportivo por 1-0. En este escenario, la ausencia de Courtois supone un desafío adicional para los madridistas, que buscarán un resultado positivo para recortar distancias en la clasificación.

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Thibaut Courtois, portero del Real Madrid - Agencia EFE

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