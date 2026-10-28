Resultados de 20 motocicletas con gasolina E10 en Guatemala

Veinte motocicletas recorrieron más de 91 mil kilómetros en Guatemala usando gasolina con 10% de etanol (E10), sin reportar ningún tipo de falla atribuible al combustible, según los resultados presentados por la Universidad del Valle de Guatemala (UVG). Durante seis meses, motociclistas voluntarios participaron en un ejercicio práctico para comprobar, en condiciones reales y cotidianas, la compatibilidad y el desempeño de este biocombustible en el parque vehicular del país.
El estudio incluyó 20 motocicletas, seleccionadas con base en el registro nacional y representando ocho marcas y modelos fabricados entre 2013 y 2026, con cilindradas de 110 a 300 cc. El 90% estaban equipadas con motor carburado y el 10% con inyección electrónica. Antes de iniciar la prueba, cada unidad pasó por una revisión mecánica que se repitió al finalizar, bajo los mismos criterios y en el mismo taller especializado.
Las revisiones incluyeron:
- Inspección visual de carburador, mangueras y empaques
- Lectura de bujía y su electrodo
- Inspección endoscópica del cilindro
- Prueba de compresión
- Inspección del filtro de aire
- Análisis del combustible con pasta Kolor Kut
Rendimiento y resultados de la prueba E10
En total, se consumieron 795.5 galones de E10 en 376 abastecimientos y se recorrieron 91,178 kilómetros. Tras el periodo de uso, la revisión no detectó daños asociados al uso del combustible: las bujías se mantuvieron en buen estado, la inspección interna de los motores mostró condiciones similares o mejores que las iniciales y no se encontró agua en los tanques. Las pocas anomalías registradas ya estaban presentes antes de empezar la prueba. El rendimiento promedio fue de 114.6 kilómetros por galón.
Un hallazgo relevante, pero ajeno al combustible, fue que el 85% de las motocicletas no recibía mantenimiento periódico adecuado, especialmente en el filtro de aire. La UVG entregó recomendaciones personalizadas a los participantes para mejorar estas condiciones.
La percepción de los participantes fue mayoritariamente positiva. La mayoría reportó que no percibió cambios en el arranque, la aceleración o la conducción diaria. Algunos mencionaron una leve pérdida de potencia inicial, que desapareció tras un corto periodo de uso y que se atribuyó al proceso de acondicionamiento del sistema. Ningún participante reportó fallas mecánicas. "Todo ha estado bien, la verdad a veces ni cuenta me doy que estoy probando el E10", compartió uno de los voluntarios.
Respecto a emisiones, la UVG midió el desempeño ambiental antes y después de usar E10. Se observó una reducción promedio de entre 8.4% y 13.8% en CO₂ equivalente, según el régimen del motor, además de caídas de hasta el 70% en hidrocarburos no quemados.
Estudio y evidencia del biocombustible
Desde hace 11 años, la UVG investiga el uso del etanol en combustibles, con estudios previos en E5 y E10 tanto en automóviles como en motocicletas. Gamaliel Zambrano, director de Ingeniería Química y del Centro de Procesos Industriales de la UVG, subrayó que después de seis meses y más de 91 mil kilómetros recorridos, el resultado refleja la experiencia internacional: "En motocicletas de usuarios reales y en condiciones de Guatemala, no encontramos fallas atribuibles al combustible".
La UVG continuará el seguimiento de las motocicletas para consolidar los resultados finales. Los datos evidencian que los guatemaltecos pueden usar con confianza la gasolina regular con E10, siempre que mantengan el mantenimiento periódico recomendado.