 UVG prepara su segundo satélite, elegido entre los mejores del mundo
Nacionales

UVG prepara su segundo satélite, elegido entre los mejores del mundo

El principal objetivo del satélite es probar un sistema de desorbitamiento para evitar basura orbital.

UVG oficializó la firma de un convenio para el lanzamiento al espacio del QUETZAL-2, el segundo satélite que envía la casa de estudio superior al espacio tras el primero en 2020.
UVG oficializó la firma de un convenio para el lanzamiento al espacio del QUETZAL-2, el segundo satélite que envía la casa de estudio superior al espacio tras el primero en 2020. / FOTO: Foto EFE

La Universidad del Valle de Guatemala (UVG) oficializó este martes 3 de febrero la firma de un convenio para el lanzamiento al espacio del Quetzal-2, el segundo satélite que envía la casa de estudio superior al espacio tras el primero en 2020.

El acuerdo fue suscrito con la compañía alemana Exolaunch, tras la selección del proyecto como uno de los cuatro ganadores a nivel mundial del programa EXOpod, impulsado por la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas (Unoosa).

Según lo estipulado, el nanosatélite —del estándar CubeSat— será entregado en 2028 en Berlín (Alemania), para luego ser trasladado a Estados Unidos para su puesta en órbita mediante un cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX.

El rector de la Universidad del Valle de Guatemala, Roberto Moreno, destacó que la firma establece el compromiso con la formación de talento y el desarrollo científico del país.

Por su parte, el decano de la Facultad de Ingeniería, Víctor Ayerdi, resaltó la evolución del equipo, que ahora cuenta con más de 40 personas.

"De un 10 % de mujeres que tuvimos en Quetzal-1, ahora tenemos un 60 %. Soñamos con que estos jóvenes sean emprendedores que creen nuevas industrias en Latinoamérica", afirmó Ayerdi.

A diferencia de su predecesor lanzado en 2020, denominado Quetzal-1, el Quetzal-2 posee el doble de tamaño.

Gustavo Barrera, director del Departamento de Ingeniería Mecánica, explicó que el principal objetivo del satélite es probar un sistema de desorbitamiento para evitar basura orbital y por otro lado, también ensayar un modelo de inteligencia artificial para optimizar la transmisión de imágenes.

"Este proyecto se vuelve un puente entre el espacio y las aulas", señaló Barrera, al enfatizar que el satélite transmitirá información en tiempo real a centros educativos mediante antenas construidas por estudiantes.

Vía EFE

