EE.UU. entrega instalaciones educativas al Mineduc

La Embajada de los Estados Unidos informó que durante esta semana, entregó tres instalaciones educativas al Ministerio de Educación (Mineduc), tras una inversión de 2.81 millones de dólares realizada por el Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) mediante su Programa de Asistencia Humanitaria.
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos gestionó la construcción de las instalaciones educativas en Santa Rosa, Jalapa y Chiquimula.
Los establecimientos entregados son:
- Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria, aldea La Morena, Chiquimulilla, Santa Rosa
- Escuela Oficial Rural Mixta del Barrio La Bolsa, San Luis Jilotepeque, Jalapa
- Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Terrero Barroso, aldea Taco Arriba, Chiquimula, Chiquimula
La infraestructura educativa ayuda a disuadir la migración ilegal, amplía las oportunidades económicas locales y debilitan la influencia maligna y los esfuerzos de reclutamiento de las organizaciones criminales transnacionales, detalló la Embajada.
Un funcionario de la Embajada de los Estados Unidos declaró sobre la entrega: "Invertir en estructuras educativas seguras y dignas construye comunidades resilientes capaces de resistir el alcance de narcoterroristas, carteles y otras redes criminales, negando terreno a actores que buscan desestabilizar la paz regional."
Estas instalaciones también resaltan el poder de una distribución eficaz de las responsabilidades, así como la fortaleza de la relación de los Estados Unidos con Guatemala.
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos construyó las instalaciones y el Ministerio de Educación se encargará de dotarlas de personal, administrarlas y mantenerlas.
"Este compromiso compartido protege la inversión estadounidense y garantiza que las escuelas continúen sirviendo a sus comunidades durante años.", indicó.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*