 Sismo - temblor hoy en Guatemala, 30 de octubre 2026
Nacionales

Guatemala registró actividad sísmica durante la madrugada

Al menos dos temblores fueron reportados por el Insivumeh.

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sismos-16-insivumeh-2.jpg / FOTO:
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) dio a conocer que, en las primeras horas de este viernes 30 de octubre, se registraron dos sismos en el territorio guatemalteco. Al menos uno de los eventos fue reportado sensible.

El boletín preliminar emitido por la Sección de Sismología del Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos detalla que el primero de los temblores ocurrió a las 00:11 horas. Tuvo una magnitud de 3.0 y la región epicentral se localizó en el departamento de Santa Rosa.

Posteriormente, el ente científico informó que a las 03:11 horas ocurrió un segundo temblor, con magnitud 4.3 y, región epicentral en el océano Pacífico. El movimiento telúrico fue sensible, aunque con baja intensidad, en algunas regiones del país.

Las autoridades de protección civil implementaron los protocolos correspondientes para verificar posibles daños materiales o personales como consecuencia de estos eventos, sin que hasta el momento se haya reportado alguno.

Recomendaciones ante la actividad sísmica

La Conred instó a tomar medidas concretas y efectivas para reducir el impacto de los sismos. Entre las recomendaciones mencionó:

  • Contar con un plan familiar de respuesta
  • Identificar zonas seguras para protección durante un sismo
  • Establecer un punto de reunión para toda la familia
  • Preparar la mochila de las 72 horas con suministros básicos
  • Participar y promover simulacros en comunidades, lugares de trabajo y centros educativos

Durante un evento sísmico, las autoridades también aconsejan mantener la calma, ubicarse en el lugar seguro previamente identificado y, de ser necesario, evacuar en forma ordenada siguiendo las indicaciones de los cuerpos de emergencia.

Ante cualquier emergencia, la recomendación principal es activar el Sistema de Respuesta de Conred y comunicarse al teléfono nacional de emergencias 119. Además, se insta a mantenerse informado exclusivamente a través de canales oficiales.

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