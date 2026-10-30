Juicio de Extinción contra Baldetti avanza con testigos

El Juzgado de Extinción de Dominio recibió este viernes, 30 de octubre, la declaración de testigos que expusieron sobre la actividad financiera de empresas y la firma de cheques de sociedades mercantiles vinculadas al caso de extinción de bienes y cuentas bancarias de la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
La exfuncionaria permanece en la audiencia por videoconferencia, tal como ha comparecido en las diferentes diligencias que se han llevado a cabo en seguimiento del proceso para determinar si corresponde que pasen a favor del Estado las propiedades vinculadas a ella y que podrían tener posible origen ilícito.
En anteriores audiencias se han presentado también peritos que han brindado detalles de los ingresos económicos, transacciones y otras operaciones financieras de la exvicemandataria, basándose en los ingresos reportados a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el manejo de préstamos bancarios.
MP solicita extinguir bienes a Baldetti
El Ministerio Público (MP) solicitó formalmente el pasado 22 de septiembre la extinción de bienes vinculados a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, vinculada a diferentes procesos penales y en algunos casos condenada por hechos de corrupción ocurridos durante su administración.
El planteamiento se enfoca en que pasen a favor del Estado de Guatemala un vehículo, una motocicleta acuática y cuentas bancarias en quetzales (6 millones 100 mil) y dólares (80 mil 824). Además, dos inmuebles, uno de los cuales está ubicado en la zona 5 capitalina y el otro en Marina del Sur, en Puerto San José, Escuintla.
La Fiscalía explicó que las diligencias realizadas en los casos contra la exfuncionaria han podido determinar que las cuentas bancarias reflejan montos que no concuerdan con los ingresos que ha tenido la señalada.
Los fiscales mencionaron que se tiene registro de sociedades vinculadas a la exfuncionaria que fueron establecidas de forma anómala, sin sedes comprobables, y que manejaron fondos de forma irregular.
* Con información del periodista Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7