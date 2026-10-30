 Motoladrones en la Calzada Aguilar Batres: Video Impactante
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Video muestra cómo operan los motoladrones en la calzada Aguilar Batres

Grabación exhibe cómo actúan los motoladrones durante el tránsito en la Aguilar Batres.

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Así operan los motoladrones armados en la calzada Aguilar Batres., Captura de pantalla video de X.
Así operan los motoladrones armados en la calzada Aguilar Batres. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un video que circula en redes sociales muestra cómo dos motoladrones armados interceptan a un conductor en plena congestión vehicular y lo despojan de sus pertenencias en la calzada Raúl Aguilar Batres. El asalto ocurrió el jueves 29 de octubre y quedó grabado desde otro vehículo que transitaba por el sector.

En las imágenes se observa cuando los dos sujetos se acercan a un picop blanco. El acompañante con arma en mano bajo amenazas de muerte, intimida al conductor para obligarlo a entregar sus pertenencias.

El asalto se ejecuta en menos de 10 segundos. Tras apoderarse de los objetos, el delincuente parece dejar caer algo al suelo, por lo que baja de la motocicleta para recuperarlo. Sin embargo, cambia de decisión y vuelve a subir para escapar junto a su cómplice.

La secuencia continúa cuando aparece una segunda motocicleta con otros dos hombres. El acompañante desciende, recoge el objeto que había quedado en el pavimento y luego se retira con el conductor del vehículo de dos ruedas.

La secuencia ha generado sospechas de que ambos grupos podrían actuar coordinadamente; sin embargo, no se ha confirmado oficialmente si los cuatro hombres participaron juntos en este u otros hechos delictivos.

Motoladrones se desplazan a otros sectores

En los últimos días, distintas grabaciones difundidas en redes sociales han evidenciado la forma de operar de motoladrones, quienes aprovechan las filas de vehículos para interceptar a conductores y peatones, amenazarlos con armas y robarles sus pertenencias.

Entre los sectores donde se han reportado hechos similares figuran el bulevar Liberación, la calzada Roosevelt, la zona 7 capitalina y Villa Nueva.

Aunque los asaltos de este tipo no habían sido tan recurrentes en la Aguilar Batres, alertas de la Policía Nacional Civil (PNC) han advertido sobre la posibilidad de que los delincuentes se desplacen hacia otros puntos ante los operativos de seguridad.

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Hasta el momento, se desconoce si hay capturas relacionadas con el asalto registrado en la calzada Aguilar Batres. Los conductores han reiterado su preocupación por estos hechos y han pedido a las autoridades reforzar la seguridad en las principales vías de la capital.

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