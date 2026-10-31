Ataque armado dentro de vivienda deja dos mujeres fallecidas

La tarde se tornó violenta dentro de una vivienda de la colonia Villas de Don Alejandro, aldea Cuyuta, en el municipio de Masagua, departamento de Escuintla, por un ataque armado que dejó dos mujeres fallecidas y una herida.
Bomberos Municipales Departamentales reportaron que el incidente armado ocurrió la tarde de este sábado, 31 de octubre de 2026, por causas que se desconocen.
Los rescatistas indicaron que una de las mujeres víctimas del ataque armado aún presentaba signos vitales, pero en estado delicado, por lo que los paramédicos le dieron los primeros auxilios y la trasladaron con premura hacia la emergencia del Hospital Nacional de Escuintla.
Los rescatistas indicaron que la emergencia fue atendida por el personal bomberil de la estación de Bomberos Municipales Departamentales ubicada en el municipio de Masagua, a bordo de las unidades AD-144 y AD-87.
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Identifican a las víctimas del ataque armado
Luego de confirmar que dos de las mujeres se encontraban sin vida dentro del domicilio, los rescatistas procedieron a notificar a las autoridades correspondientes. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar para acordonar el área del crimen.
En el lugar las autoridades quedaron a la espera de la llegada del Ministerio Público para realizar las primeras investigaciones y determinar las posibles causas que generaron que se detonara el ataque armado dentro de la construcción.
Las víctimas fueron identificadas como Claudia Janet Pérez Morales, de 42 años, y Jocelyn Pérez Morales, de 27, reportaron los cuerpos de rescate.
Según las imágenes compartidas por los rescatistas, los cuerpos de las mujeres fallecidas quedaron tirados dentro de una habitación de block y puerta de hierro de color negro.
Los rescatistas cubrieron los cuerpos de las fallecidas con ropa de cama del mismo domicilio.
Las fotografías de los cuerpos de rescate también muestran que varias personas llegaron a la vivienda en donde ocurrió el ataque armado.