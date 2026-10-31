Muere empresario Ricardo Alejos David, creador de Dino Park

Medios de Retalhuleu confirmaron el fallecimiento del empresario Ricardo Alejos David, quien destacó en este departamento por varios proyectos de emprendimiento, entre ellos la creación del "Dino Park" y un museo dedicado a los juguetes llamado "Xulik".
En redes sociales destacaron que Ricardo David Alejos fue uno de los empresarios que contribuyeron a diversificar la oferta turística y de entretenimiento en el departamento de Retalhuleu, mediante proyectos que despertaron la imaginación de miles de visitantes.
"Su pasión por el coleccionismo y su visión empresarial fueron el punto de partida para desarrollar proyectos que convirtieron sus aficiones en atractivos turísticos", destacaron al hablar de Ricardo David Alejos.
Destacaron que uno de los principales proyectos de Ricardo David Alejos fue Xulik, un museo dedicado al mundo de los juguetes, los cómics, los superhéroes y los personajes del cine.
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Ricardo Alejos David fue destacado coleccionista
En Retalhuleu también recordaron que la idea de un museo del juguete empezó tomar forma desde 1999, cuando Ricardo Alejos David organizó una exposición temporal de su colección de Star Wars. "Al observar el interés y entusiasmo de los visitantes, decidió ampliar el proyecto", destacaron medios locales.
"Junto a su hermano Horacio, hizo realidad aquel sueño y "Xulik" abrió sus puertas en 2008, convirtiéndose en un espacio que reúne colecciones de figuras, personajes y artículos relacionados películas y series".
Añadieron que el espíritu emprendedor de Ricardo Alejos David dio paso a otro proyecto: "Dino Park", un parque temático que permitió a los visitantes acercarse al fascinante mundo prehistórico mediante dinosaurios animatrónicos de gran tamaño, con movimientos y sonidos que ofrecen una experiencia diferente, especialmente para las familias y los estudiantes.
"Más allá de construir espacios de diversión, sus iniciativas representaron una apuesta por el turismo, la generación de oportunidades de empleo y el fortalecimiento de la actividad económica de la región", destacaron.
Recordaron que "sus proyectos también contribuyeron a consolidar a Retalhuleu como un destino turístico con propuestas que van más allá de sus tradicionales atractivos".
Con información de Emisoras Unidas Costa Sur 103.1 FM.