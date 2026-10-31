STEG convoca a una reunión en Plaza de la Constitución

El Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) y la Asamblea Nacional del Magisterio (ANM) anunciaron una reunión nacional de afiliadas y afiliados para el próximo martes, 3 de noviembre de 2026.
En un documento dirigido a los diputados, ambas entidades indicaron que esta reunión se realizará en la Plaza de la Constitución de la Ciudad Capital, a partir de las 09:30 horas. El documento está dirigido a representativos de todos los municipios y departamentos del país.
El STEG destacó que en dicha reunión estarán presentando "un millón de firmas de madres y padres de familia de nuestros estudiantes" para que se de apoyo a una iniciativa de ley que busca Q25 diarios para la alimentación escolar.
En el documento el STEG explica que dichos fondos serían utilizados para que los niños obtengan un vaso con leche diario y reciban calzado y vestimenta escolar. El comunicado argumenta que estos beneficios serían para todos los estudiantes de todos los niveles educativos.
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STEG también defiende derechos del magisterio
El comunicado añade que, además de la entrega de las firmas, harán entrega de un documento en el que se oponen a varias iniciativas de Ley, que según ellos, transgreden los derechos mínimos e irrenunciables del magisterio nacional.
Asimismo, consideran que se están violentando los procesos administrativos legales, enunciados en la Constitución Política de la República, la Ley Tutelar Decreto Legislativo 1,485 y la Ley de Educación Nacional Decreto 12-91.
"Agradecemos anticipadamente su presencia; con la misma demuestra su verdadero interés en las comunidades educativas de Guatemala", declararon.
El documento afirma que "la verdadera dignificación del magisterio nacional, empieza por tener a nuestros estudiantes y a las comunidades educativas, con las condiciones mínimas que se merecen".
La convocatoria fue emitida el pasado viernes 30 de octubre de 2026.