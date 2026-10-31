 Accidente de autobús en ruta al Atlántico con cierre parcial
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PROVIAL atiende accidente de autobús en ruta al Atlántico

Las autoridades indicaron que la unidad de transporte de pasajeros se salió de la carretera por causas que se desconocen.

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El autobús afectado quedó fuera de la vía por causas que se desconocen. , Captura de pantalla.
El autobús afectado quedó fuera de la vía por causas que se desconocen. / FOTO: Captura de pantalla.
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La Dirección de Seguridad y Protección Vial (Provial) reportó que un autobús tipo pullman se accidentó en el kilómetro 43 de la carretera al Atlántico, CA-9 Norte, durante este sábado, 31 de octubre de 2026, por causas que se desconocen.

Las autoridades precisaron que la unidad de transporte de pasajeros se salió de la pista, ocasionando únicamente daños materiales. Agentes de Provial llegaron hasta el lugar de los hechos para dar asistencia al autobús afectado y generar un cierre preventivo de carriles.

En las imágenes compartidas por Provial se pudo constatar que pese al cierre de la vía, el tránsito es fluido en el sector, en ambos sentidos. Por el momento se desconoce si la unidad de transporte llevaba pasajeros al momento del incidente vial.

La entidad reguladora del tránsito en las carreteras del país explicó que el autobús se salió de la pista en el área de San Antonio La Paz, departamento de El Progreso. Agregaron que el percance ocurrió en dirección al sur y que el procedimiento obstruye el carril derecho con dirección del citado sentido.

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El autobús afectado quedó fuera de la vía por causas que se desconocen. - Captura de pantalla.

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