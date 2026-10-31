CONRED recomienda retomar el cierre preventivo del Puente Pinula

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) emitió un comunicado este sábado, 31 de octubre de 2026, para pedir que se retome el cierre preventivo en el Puente Pinula. La entidad argumentó, respecto a la apertura temporal del paso de vehículos livianos, que ya se hicieron evaluaciones en el área por parte de la Municipalidad de San Miguel Petapa y del Ministerio de Comunicaciones.
CONRED informó que la estructura está ubicada en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, y que "las evaluaciones realizadas por la Municipalidad de San Miguel Petapa, incluyendo la evaluación de vibraciones del puente son un aporte para conocer las condiciones actuales de estructura del puente para orientar las acciones de atención de emergencia".
"Tomando en consideración el informe preliminar elaborado por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), como ente rector de la infraestructura vial del país, se recomienda el cierre preventivo de paso vehicular y peatonal por el puente Pinula", estableció Conred.
El ente de prevención indicó que es importante tomar esta medida "hasta que los trabajos de mitigación y recuperación hayan finalizado y las condiciones de seguridad sean verificadas por personal técnico competente".
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Conred establece prioridades en el Puente Pinula
"La prioridad del Sistema CONRED es salvaguardar la vida y seguridad de las personas que residen y transitan por Villa Hermosa, San Miguel Petapa. Por ello, las instituciones continuarán trabajando de manera coordinada, promoviendo decisiones técnicas y medidas preventivas que permitan reducir los riesgos para la población", anunciaron en el comunicado.
El ente también pidió a los vecinos y conductores que eviten transitar por el puente Pinula, e hizo un llamado a utilizar rutas alternas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.
"Ante cualquier situación de emergencia o desastre, comuníquese al 119 de la Conred", solicitaron.