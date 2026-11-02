Motorista muere tras caer a barranco en la zona 7

Los cuerpos de socorro dieron a conocer que en horas de la noche del pasado domingo, 2 de noviembre, ocurrió un accidente de tránsito en el que perdió la vida un motorista. El hecho se registró en el asentamiento El Cerrito, zona 7 de la Ciudad de Guatemala.
Elementos de los Bomberos Municipales acudieron al referido sector tras ser notificados acerca de una emergencia en la que se reportaba que una persona se encontraba al fondo de un barranco.
Al hacer la verificación correspondiente, los técnicos en urgencias médicas determinaron que se trataba de un hombre que permanecía en este espacio de aproximadamente 45 metros de profundidad.
"El paciente presentaba múltiples fracturas y golpes. Al evaluarlo, los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a notificar a las autoridades correspondientes", detalló un portavoz de la institución.
A un costado de donde permanecía esta persona también fue localizada una motocicleta en la que se presume que viajaba y de la cual, por causas no establecidas, perdió el control del manubrio, lo que generó que cayera a la hondonada.
El vocero explicó que, debido a la profundidad, los equipos de socorro aplicaron técnicas especializadas para recuperar el cuerpo. Estas labores que duraron aproximadamente una hora.