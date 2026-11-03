 Maestros llegan a zona 1 para concentración del STEG
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Maestros comienzan a llegar a la zona 1 previo a concentración convocada por el STEG

La organización sindical anunció que los docentes se reunirán en la plaza de la Constitución.

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Los maestros comenzaron a llegar desde tempranas horas a la zona 1 capitalina., PMT capitalina/Montejo
Los maestros comenzaron a llegar desde tempranas horas a la zona 1 capitalina. / FOTO: PMT capitalina/Montejo
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Desde horas de la madrugada de este martes, 3 de noviembre, comenzaron a llegar a la zona 1 de la Ciudad de Guatemala los integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), en respuesta a la convocatoria que se lanzó para participar en una concentración donde se hará una serie de demandas a las autoridades.

Desde la semana pasada, la organización sindical mayoritaria del magisterio nacional dio a conocer que los docentes se estarán reuniendo hoy en la plaza de la Constitución, a partir de las 09:30 horas.

Las autoridades de tránsito capitalinas dieron a conocer que desde temprano se observaba una concentración de personas en el sector de la 7ª avenida y 6ª calle, zona 1, y áreas aledañas. Algunas de ellas se han presentado de manera individual, pero otras han llegado en grupos a bordo de microbuses procedentes de diferentes puntos del país.

"Desde horas de la madrugada, se mantiene el monitoreo constante de la circulación vehicular ante posibles afectaciones a la movilidad", detalló al respecto la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

Además, la institución recomendó a los usuarios circular con precaución, organizar el tiempo de traslado y considerar vías alternas.

Envían mensaje a diputados y maestros

En una grabación compartida por el magisterio la semana pasa en redes sociales, se incluyó a niños para explicar los planteamientos en los que se enfoca esta concentración. Se indicó que están solicitando la aprobación de las propuestas de ley 6494 y 6509, que principalmente incluyen temas de mejoras para la alimentación y la búsqueda de que pueda entregarse el calzado y uniformes de manera gratuita a la población estudiantil.

En la grabación se escucha a los estudiantes hacer el llamado a los diputados para que conozcan y avalen estas normativas y para que los maestros se sumen a este tipo de medidas, haciendo referencia a que estarían actuando en apoyo a la niñez y, en general, para mejorar la educación en Guatemala.

"Docente, cuando un niño no tiene cómo defender sus derechos ante el poder, nuestra responsabilidad es ser su voz, acompañar a su familia y exigir que el Estado cumpla con su deber", se expresa también en la grabación.

Finalmente, se indica que el magisterio tiene una cita con la niñez guatemalteca.  "No caminamos solamente por nuestras demandas, también alzamos la voz por quienes necesitan que sus derechos sean escuchados", concluye el mensaje de la convocatoria.

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