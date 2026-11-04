Hombre herido tras ataque armado en zona 18

Un hombre resultó herido luego de un ataque armado que se registró durante la madrugada de este miércoles, 4 de noviembre, en un sector de la calle Real de Las Tapias, zona 18 de la Ciudad de Guatemala.
Los Bomberos Municipales dieron a conocer que trasladaron unidades de emergencia al lugar luego de que recibieron reportes sobre un hecho de violencia en el que los ocupantes de un vehículo habían resultado afectados tras ser atacados por desconocidos.
Los técnicos en urgencias médicas hicieron la verificación correspondiente y confirmaron que dentro del carro particular se encontraba un hombre de 36 años que presentaba heridas provocadas por impactos de proyectil de arma de fuego.
El paciente recibió asistencia prehospitalaria para ser estabilizado y posteriormente fue trasladado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, donde quedó bajo atención médica
La institución de socorro detalló que notificó a las autoridades correspondientes sobre este incidente y que el vehículo quedó bajo resguardo de la Policía Nacional Civil.
El área fue cerrada por los equipos de investigación con el objetivo buscar posibles evidencias que permitan esclarecer el caso. Las diligencias están en desarrollo y esta situación afecta la circulación vehicular en el sector.
Muertes por heridas de arma de fuego subieron un 3.8% en 2025
Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3,8 % en Guatemala durante 2025 en comparación con 2024, de acuerdo con las estadísticas oficiales divulgadas recientemente.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) detalló en su portal oficial que el año pasado se registraron 3.020 muertes por heridas de arma de fuego en el territorio guatemalteco.
Esa cantidad fue superior en 110 casos al total de 2.910 crímenes a tiros que se perpetraron en el país centroamericano durante 2024.
De los 22 departamentos en los que se divide geográficamente el país, el de Guatemala, que incluye la capital, fue el que registró más muertes violentas con armas de fuego con un total de 1.446 en 2025, frente a las 1.273 reportadas el año anterior.