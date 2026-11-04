 “No nos vamos a doblegar”: el director penitenciario de Guatemala frente a las pandillas
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“No nos vamos a doblegar”: el director penitenciario de Guatemala frente a las pandillas

El director Jorge López Dellachiessa relató que la prioridad de su gestión ha sido combatir la corrupción sistemática.

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Fotografía del 15 de octubre de 2026 del director del Sistema Penitenciario de Guatemala, Jorge Guillermo López Dellachiessa, en una entrevista con EFE, EFE
Fotografía del 15 de octubre de 2026 del director del Sistema Penitenciario de Guatemala, Jorge Guillermo López Dellachiessa, en una entrevista con EFE / FOTO: EFE
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El director del Sistema Penitenciario de Guatemala, Jorge Guillermo López Dellachiessa, asegura que no se doblegará ante los retos que enfrentan las cárceles del país centroamericano, hacinadas en más de un 350 por ciento y atestadas de pandilleros que siguen desde allí ordenando extorsiones y otros crímenes.

"Tenemos la firme convicción de que se están haciendo las cosas bien", afirmó el funcionario en una entrevista con EFE, donde aseguró: "no nos vamos a doblegar" y que seguirán trabajando con "firme convicción".

López Dellachiessa, en el cargo desde hace casi un año, dice que los retos que enfrenta son inmensos ya que el Sistema Penitenciario sufre un hacinamiento crónico y es el corazón de las extorsiones y la violencia que azotan la vida diaria de miles de guatemaltecos, dirigidas por los líderes de las pandillas tras las rejas.

A ello se suma los riesgos para la vida del personal bajo su cargo: el pasado 23 de octubre fue asesinado José Ariel Barrios Rodríguez, director de uno de los penales del sur del país, la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá.

"Miedo como tal no he sentido", subraya López Dellachiessa.

El director del Sistema Penitenciario relató que la prioridad de su gestión ha sido combatir la corrupción sistemática que impera tanto en la población reclusa como en el cuerpo de guardias, rompiendo el esquema donde las plazas operativas se obtenían mediante sobornos.

El hacinamiento y la corrupción

"La Dirección General del Sistema Penitenciario cuenta con 24 centros de detención con un promedio de 24.000 privados de libertad. Estamos sobrepasados en un 350 %. Se han tomado las acciones para reducir el hacinamiento de los centros de detención", asegura el funcionario.

Según detalló López, de la población total, unos 2.500 reclusos están calificados como de alta peligrosidad.

Muchos de los reclusos son miembros o están vinculados a las pandillas Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, considerados como grupos criminales organizados transnacionales y terroristas por las autoridades guatemaltecas.

Se han llevado a cabo traslados de reos a diferentes cárceles para desarticular bandas criminales que operan desde los centros de detención con la finalidad de que las personas que ya cuentan con sentencia cumplan con sus condenas en granjas de rehabilitación y que no exista hacinamiento en los centros preventivos.

Las cárceles son el corazón de las extorsiones y la violencia que azotan la vida diaria de miles de guatemaltecos, originadas desde los líderes de las pandillas tras las rejas.

Frente a esto, el director confirma a EFE que proyectan para el próximo año la adquisición de tecnología para el bloqueo definitivo de señales telefónicas en los presidios, una materia pendiente por años en el sistema penal, a lo que se sumará la reactivación del centro de monitoreo y de videovigilancia.

López asevera que la prioridad de su gestión ha sido combatir la corrupción sistemática que impera tanto en la población reclusa como en el cuerpo de guardias, rompiendo el esquema donde las plazas operativas se obtenían mediante sobornos.

El peligro para las autoridades

Las pandillas reaccionan a estas iniciativas: el traslado el año pasado de líderes pandilleros a una cárcel de alta seguridad donde cesaron una serie de privilegios que tenían produjo una ola de violencia que incluyó en enero pasado motines en varias prisiones y el asesinato a mano de sicarios de una decena de policías en ataques simultáneos en la Ciudad de Guatemala.

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El director de la PNC, David Custodio Boteo, explicó que esta evolución ha dotado a los grupos delictivos de recursos económicos sustanciales.

Planes de reinserción

López enfatizó la necesidad de potenciar la reinserción social a través de planes de estudio, capacitaciones laborales y el desarrollo de la industria penitenciaria para atraer inversiones del sector privado.

Del total de la población reclusa, cerca de 20.000 son elegibles para incorporarse a esquemas de trabajo y estudio.

Como parte de esta estrategia, el Ministerio de Gobernación (Interior) mantiene en marcha el programa 'Manos Productivas', para erradicar el tiempo libre dentro de los penales convirtiéndolo en trabajo productivo mediante la fabricación de insumos de construcción como adoquines para infraestructura comunitaria, lo que permite a reos seleccionados en régimen progresivo conmutar penas y acelerar su reintegración.

Sin embargo, el Sistema Penitenciario no deja de ser un foco de problemas debido al contrabando e ingreso de drogas y productos a los penales, la "talacha" (impuestos dentro de la cárcel para reos nuevos) y las fugas, como la que se registró en 2025 con 20 reclusos que se escaparon en condiciones aún difusas.

"Se están haciendo cosas que no se hacían antes" para enderezar el sistema, concluyó el funcionario.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

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