 Grave estado de neumáticos en tráiler accidentado en Villa Nueva
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Video muestra el grave estado de los neumáticos del tráiler accidentado en mercado de Villa Nueva

Así estaban las llantas del tráiler que provocó destrozos en el mercado de Villa Nueva.

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PMT muestra cómo estaban los neumáticos del tráiler accidentado en mercado de Villa Nueva., Captura de pantalla video de X.
PMT muestra cómo estaban los neumáticos del tráiler accidentado en mercado de Villa Nueva. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva difundió en redes sociales un video que deja al descubierto el grave estado de los neumáticos del tráiler que volcó y provocó daños en varios locales comerciales del mercado antiguo, ubicado en la zona 1 de ese municipio.

En la grabación se observa que los 12 neumáticos de la plataforma se encuentran en condiciones críticas, con un desgaste extremo, deformaciones, grietas profundas y daños severos tanto en la banda de rodamiento como en los costados. En algunos puntos, incluso se aprecia el desprendimiento de partes de la estructura del caucho.

Las imágenes generaron preocupación debido al riesgo que representa la circulación de vehículos de transporte pesado con llantas en esas condiciones, ya que pueden comprometer la estabilidad y seguridad durante el recorrido.

Este es el mal estado de las llantas del vehículo de transporte pesado que quedó volcado en el mercado central. Por eso es tan importante la responsabilidad de los propietarios de estos vehículos para evitar accidentes", señala el mensaje que acompaña la publicación de la PMT.

Daños en el mercado

El accidente quedó registrado por una cámara de seguridad, que captó el momento en que el tráiler perdió el control y volcó. Debido al impacto, la carga de costaneras de metal que transportaba la plataforma se desplazó hacia un costado y cayó sobre varios establecimientos.

Henry Quevedo, vocero de la PMT de Villa Nueva, informó que al menos 12 locales comerciales quedaron destruidos por la fuerza del impacto.

Por este percance, las autoridades cerraron el paso vehicular sobre la 5.ª avenida, frente al mercado de la zona 1, mientras se realizaban las labores para descargar la plataforma y retirar el vehículo accidentado.

Video capta el momento exacto en que tráiler vuelca y destruye locales en mercado de Villa Nueva

Cámara revela cómo ocurrió el accidente de tráiler en mercado de Villa Nueva.

Multas por llantas en mal estado

El Reglamento de Tránsito, en su artículo 181, numeral 37, establece una multa de Q200 por circular con llantas lisas o con roturas. Además, la Ley de Tránsito establece que los vehículos deben contar con neumáticos en condiciones óptimas de seguridad.

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