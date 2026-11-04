 VIDEO: Tráiler vuelca en Villa Nueva y destruye locales
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Video capta el momento exacto en que tráiler vuelca y destruye locales en mercado de Villa Nueva

Cámara revela cómo ocurrió el accidente de tráiler en mercado de Villa Nueva.

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Tráiler vuelca y destruye al menos 12 locales en mercado antiguo de Villa Nueva., Captura de pantalla video de X.
Tráiler vuelca y destruye al menos 12 locales en mercado antiguo de Villa Nueva. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un video de una cámara de seguridad, difundido en redes sociales, muestra el momento exacto en que un tráiler pierde el control, vuelca y provoca graves daños en varios locales comerciales del mercado antiguo, ubicado en la zona 1 de Villa Nueva.

En las imágenes se observa cómo el vehículo pesado avanza a velocidad sobre la vía cuando, repentinamente, pierde el control y termina volcando. Debido al impacto, la carga de costaneras de metal que transportaba la plataforma se desplaza hacia un costado y cae sobre los establecimientos comerciales.

Henry Quevedo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva, explicó que al menos 12 locales quedaron totalmente destruidos por la fuerza del impacto del cabezal y la plataforma que trasladaba la carga.

Paso vehicular totalmente cerrado 

Por su parte, el piloto del tráiler, identificado como Manuel Granados, relató que la caja de cambios del vehículo se quedó en neutro y que los frenos dejaron de responder debido al calentamiento. Ante esta situación, decidió no cruzar por el sector del Paseo Reformadores y continuó en línea recta en busca de un espacio donde pudiera detenerse.

Tras el accidente, la PMT de Villa Nueva informó que el paso vehicular quedó totalmente cerrado sobre la 5.ª avenida, frente al mercado de la zona 1. La medida se tomó debido a las labores necesarias para descargar el vehículo antes de proceder a retirarlo.

En el lugar también continúan los trabajos para remover el tráiler y atender un derrame de aceite sobre la carretera, donde ya se aplica selecto para controlar el riesgo.

De acuerdo con los cuerpos de socorro, el percance no dejó personas heridas ni fallecidas; sin embargo, provocó cuantiosas pérdidas materiales y daños en los comercios del sector.

Accidente en Villa Nueva: Tráiler volcado y locales de mercado destruidos

Al menos 12 locales comerciales quedaron con daños. El paso está cerrado en el sector.

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