 Accidente en Villa Nueva: tráiler volcado y daños en mercado
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Accidente en Villa Nueva: Tráiler volcado y locales de mercado destruidos

Al menos 12 locales comerciales quedaron con daños. El paso está cerrado en el sector.

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El tráiler volcó en el área donde se encuentra el mercado de la zona 1 de Villa Nueva., PMT de Villa Nueva
El tráiler volcó en el área donde se encuentra el mercado de la zona 1 de Villa Nueva. / FOTO: PMT de Villa Nueva
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Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este miércoles, 4 de noviembre, genera serias complicaciones para la movilidad vehicular en la zona 1 del municipio de Villa Nueva, Guatemala. En el área hay presencia de cuerpos de socorro, autoridades de tránsito y fuerzas de seguridad que atienden esta emergencia.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la localidad informó que, por causas no establecidas, el conductor de un vehículo de transporte pesado perdió el control del volante y esto generó que impactara contra el mercado central y quedara volcado sobre la cinta asfáltica.

Henry Quevedo, vocero de la institución, explicó que al menos 12 locales comerciales quedaron totalmente destruidos debido al fuerte impacto de este tráiler y la plataforma que trasladaba.

Buscan a posibles víctimas

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que fueron notificados con respecto a un accidente de tránsito ocurrido en el mercado de Villa Nueva, por lo que fue trasladada una ambulancia de la 25ª compañía con el fin de atender a posibles afectados.

"Al llegar al lugar se inicia con las labores de localización de posibles víctimas bajo los escombros. Hasta ahora, se ha verificado que solamente se encontraba el piloto del transporte pesado, quien presentaba crisis nerviosa, por lo que es atendido en el lugar", explicó un portavoz de la institución.

Paso cerrado

La PMT de Villa Nueva confirmó que el paso se encuentra totalmente cerrado sobre la 5ª avenida, frente al mercado de la zona 1, debido a esta emergencia que se presentó. Según explicó el portavoz, es necesario descargar primero el vehículo para posteriormente retirarlo.

"Esto nos va a llevar bastante tiempo, así que es importante que conozca que este sector estará cerrado, pero pueden ingresar por la 4ª avenida, donde hay personal a cargo de regular el paso para evitar mayores inconvenientes", dijo.

En el lugar de los hechos continúan las labores para retirar el vehículo accidentado y también para atender un derrame de aceite en la carretera, donde ya se está aplicando selecto.

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