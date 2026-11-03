 Accidentes de motocicleta dejan un muerto y un herido grave
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Accidentes de motocicletas dejan un muerto y un herido

Los hechos se registraron en Escuintla y Suchitepéquez.

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Accidente de motorista en km. 44 de la ruta antigua de Palín hacia Escuintla., Bomberos Voluntarios
Accidente de motorista en km. 44 de la ruta antigua de Palín hacia Escuintla. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Dos accidentes de tránsito relacionados con motocicletas que se registraron durante la madrugada de este martes, 3 de noviembre, cobraron la vida de una persona y dejaron a otra más herida, según los reportes emitidos por los cuerpos de socorro.

Los Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer que, por causas no establecidas, un hombre que se conducía en motocicleta impactó en la parte trasera de un camión. El percance ocurrió en el kilómetro 105 de la ruta al Pacífico.

"Elementos de la estación de Patulul Suchitepéquez, a bordo de la unidad RD-159, informaron que al llegar al lugar la víctima ya no contaba con signos vitales por lo que procedieron a notificar a las autoridades correspondientes", explicó un portavoz de la institución.

Agregó que la víctima mortal de este percance no pudo ser identificada.

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Área donde murió un motorista tras un accidente en el km 105 de la ruta al Pacífico. - Bomberos Municipales Departamentales

Conductor atendido

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que atendieron una emergencia reportada este martes en el kilómetro 44 de la ruta antigua que conduce desde Palín hacia Escuintla, donde un motorista se accidentó.

El personal de la 60ª compañía acudió al lugar tras ser alertado con respecto a un percance que había dejado a un conductor afectado.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a un hombre de aproximadamente 25 años de edad que presentaba traumas en distintas partes del cuerpo que ameritaban su traslado.

"Los equipos le brindaron atención prehospitalaria al paciente y posteriormente lo trasladaron a la emergencia del hospital nacional de Escuintla", explicó Víctor Gómez, vocero de la institución.

Más de 21 mil accidentes de motoristas en el año

Datos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) reflejan que de enero a agosto 2026 se registraron 23 mil 964 accidentes, de los cuales 21 mil 890 correspondían a motoristas.

Los afectados por estos hechos pueden requerir desde atención de emergencia hasta cirugía, hospitalización y rehabilitación. Entre las lesiones atendidas figuran traumatismos de cabeza, lesiones de columna, fracturas, heridas y contusiones.

El uso del casco aparece como uno de los principales desafíos preventivos. Los estudios citados señalan que el 58 por ciento de los conductores observados no lo utilizaban, porcentaje que se acerca al 70 por ciento fuera del departamento de Guatemala.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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