 Encuentran a hombre sin vida en mercado de la zona 6
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Encuentran a hombre sin vida en mercado de la zona 6

La persona permanecía atada de pies y manos.

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. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Los cuerpos de socorro reportaron que en horas de la tarde de este miércoles, 4 de noviembre, fue localizado el cuerpo sin vida de una persona en el interior de un comercio del mercado San Martín, ubicado en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala.

Los Bomberos Voluntarios fueron alertados con respecto a la presencia de un hombre que aparentemente se encontraba herido y en estado inconsciente, por lo que movilizaron unidades al sector.

Los técnicos en urgencias médicas llevaron a cabo una verificación en el sector y confirmaron la presencia de la víctima. Al evaluarla, establecieron que ya no contaba con signos vitales.

La persona presentaba señales de violencia y permanecía atada de pies y manos. La causa específica de su fallecimiento no ha sido determinada.

Ante el hallazgo, los socorristas notificaron a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ministerio Público (MP), que trasladaron equipos al lugar con el fin de recabar posibles evidencias y gestionar el traslado del cuerpo hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

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