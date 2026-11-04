Encuentran a hombre sin vida en mercado de la zona 6

Los cuerpos de socorro reportaron que en horas de la tarde de este miércoles, 4 de noviembre, fue localizado el cuerpo sin vida de una persona en el interior de un comercio del mercado San Martín, ubicado en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala.
Los Bomberos Voluntarios fueron alertados con respecto a la presencia de un hombre que aparentemente se encontraba herido y en estado inconsciente, por lo que movilizaron unidades al sector.
Los técnicos en urgencias médicas llevaron a cabo una verificación en el sector y confirmaron la presencia de la víctima. Al evaluarla, establecieron que ya no contaba con signos vitales.
La persona presentaba señales de violencia y permanecía atada de pies y manos. La causa específica de su fallecimiento no ha sido determinada.
Ante el hallazgo, los socorristas notificaron a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ministerio Público (MP), que trasladaron equipos al lugar con el fin de recabar posibles evidencias y gestionar el traslado del cuerpo hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.