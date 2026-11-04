Mineduc se pronuncia por petición de STEG sobre alimentación

Cientos de docentes marcharon ayer por las principales calles del Centro Histórico para exigir al Gobierno y al Congreso un aumento en el presupuesto destinado a la alimentación escolar en todo el país. La demanda central de los sindicatos es establecer una cuota diaria de Q25 por estudiante para la refacción escolar, una cifra que los líderes sindicales consideran esencial ante el aumento en el costo de la canasta básica y las necesidades nutricionales en las escuelas públicas.
Durante una entrevista en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas, el viceministro técnico de Educación, Francisco Cabrera, analizó este miércoles, 4 de noviembre, la propuesta del gremio magisterial. Expresó que, aunque el derecho de petición es legal, la solicitud por esa cifra "está fuera del alcance" presupuestario, no solo de la actual administración sino también del Gobierno en general. Señaló que "cuando se hacen los números, estamos hablando de cifras que simplemente no parecen posibles ahora ni en un futuro cercano".
Actualmente, el programa de alimentación escolar tiene un presupuesto anual de Q3,400 millones. Sin embargo, atender la propuesta del magisterio implicaría aumentar esa suma hasta los Q14,000 millones.
Cabrera advirtió que, si además se suman otras solicitudes como el vaso de leche diario, uniformes y calzado gratuito para los estudiantes, la cifra alcanzaría los Q20,000 millones por año, equivalente al 75% del presupuesto ministerial y mayor a la nómina docente.
"Simplemente estos recursos no están previstos ni existen", agregó. El viceministro enfatizó que cualquier mejora debe realizarse de forma gradual y sostenible.
Alimentación escolar busca ser un complemento
En cuanto a la refacción escolar actual, Cabrera describió que, según la ley que originó el programa hace una década, se trata de un complemento alimentario respaldado por menús preparados y avalados por nutricionistas de varias entidades estatales. El programa cubre al 100% de estudiantes del sector público y la alimentación se sirve mayoritariamente en las escuelas, gracias al trabajo articulado con las Organizaciones de Padres de Familia (OPF) y el esfuerzo de alcaldes y remozamientos ministeriales.
"El valor nutricional se garantiza cuando los alimentos se sirven en la escuela", remarcó, y recordó que el programa es completamente gratuito para los estudiantes. No obstante, indicó que el sindicato, a pesar de exigir el aumento, también ha frenado el regreso de la refacción presencial, lo que limita el impacto positivo del programa.
El entrevistado reiteró el compromiso ministerial de continuar mejorando la alimentación escolar, aunque subrayó la necesidad de realismo y planeación a mediano y largo plazo para que cualquier incremento presupuestario sea sostenible.
Entrega de firmas y análisis del presupuesto
El funcionario también respondió a las críticas del líder magisterial Joviel Acevedo, quien consideró como "inflada" la propuesta de presupuesto del Ejecutivo. Cabrera aclaró que, históricamente, el presupuesto del Ministerio de Educación ha crecido entre Q1,000 y Q1,200 millones anuales, lo que permite cubrir nuevas actividades o ampliaciones. Reiteró que pensar en Q20,000 millones adicionales de inmediato es inviable y que "el ejercicio de quitar de una parte para poner en otra no es tan sencillo como suena".
Respecto a las 1,265,000 firmas entregadas por el sindicato al Congreso, Cabrera destacó la legitimidad de buscar mejoras para los estudiantes, pero señaló que existen quejas sobre la autenticidad y consciencia en la recolección de firmas. Subrayó la importancia de que el legislativo verifique el proceso y evaluó que la petición, aunque legítima desde la perspectiva de los padres, debe ser considerada en función de la viabilidad financiera.