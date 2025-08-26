Guatemala se Prepara para la World Robot Olympiad 2025

La Universidad del Valle de Guatemala (UVG) y STEAM Group, enfocados en mejorar la educación en tecnología y robótica en el país, presentaron oficialmente la World Robot Olympiad Guatemala 2025, la competencia más importante de robótica educativa en la nación. Este esperado evento se llevará a cabo el sábado 30 de agosto en el campus central de UVG, en la zona 15, y seleccionará a los equipos que representarán a Guatemala en la final mundial en Singapur.
Desde su primera participación internacional en Panamá en 2023, Guatemala ha duplicado su presencia en torneos nacionales y ha brillado en las finales continentales en Puerto Rico, así como en mundiales en Turquía. Estos logros resaltan el talento innato de la juventud guatemalteca y el compromiso de STEAM Group con la formación de futuros líderes en ciencia y tecnología.
La Olimpiada Mundial de Robótica no es solo una competencia; es una plataforma destinada a transformar el futuro educativo del país, fortalecer la conexión de Guatemala con el mundo y demostrar que el ingenio local tiene la capacidad para competir a nivel global.
Un evento global con enfoque local
La World Robot Olympiad™ (WRO) es un proyecto internacional sin fines de lucro que reúne a más de 100 países en el ámbito de la robótica educativa. Esta competencia se dirige a estudiantes de 8 a 19 años, promoviendo habilidades cruciales como el pensamiento lógico, la creatividad y la resolución de problemas a través de diversos desafíos en el área de STEAM.
En Guatemala, la responsabilidad de organizar el evento recae en STEAM Group, el primer centro de investigación enfocado en educación STEAM del país, fundado en 2014
"Creemos firmemente en el poder transformador de la educación científica y tecnológica. Ser sede de la Olimpiada Mundial de Robótica en Guatemala 2025 nos llena de orgullo, porque representa una oportunidad para que nuestros jóvenes demuestren su talento, creatividad y capacidad de competir a nivel global", expresó Roberto Moreno Godoy, rector de la UVG. Estas iniciativas evidencian la innovación y el futuro que hay en el país.
Guatemala destaca en el ámbito internacional
Durante la Final Continental de la WRO, que tuvo lugar del 1 al 3 de octubre de 2024 en San Juan, Puerto Rico, los estudiantes guatemaltecos lograron resultados históricos. En la categoría Futuros Innovadores - Elementary, Guatemala se alzó con el primer y segundo lugar, mientras que en Futuros Innovadores - Senior, alcanzó el tercer puesto.
Además, el país recibió el Inspiration Award, un reconocimiento especial que destaca la capacidad de los equipos guatemaltecos para inspirar y liderar con visión a otros participantes.
Este año, los equipos que representen a Guatemala competiran por un puesto en la final mundial de Singapur, donde explorarán cómo la robótica puede ser una herramienta para abordar desafíos globales y mejorar la calidad de vida. Las categorías de competencia incluyen:
- Misiones Robóticas
- Futuros Ingenieros
- Futuros Innovadores
David Concuá, director de STEAM Group, afirmó: "Cada equipo diseña, construye y programa robots autónomos capaces de enfrentar retos específicos, alineados con la temática anual de la competencia. Guatemala está actualmente en el mapa mundial de la robótica y eso nos llega de satisfacción por los chicos que desean destacarse en esta rama".