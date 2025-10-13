Cuándo informar sobre el uso de inteligencia artificial

La inteligencia artificial generativa ha revolucionado el mundo actual de la Comunicación y representa ciertos dilemas éticos que deben ser analizados y regulados.
Syndy Garcia, periodista mexicana especializada en investigación y verificación de contenidos que se encuentra en Guatemala para participar en el Congreso de Comunicación RADAR, de la Universidad Rafael Landívar, detalla algunos de los dilemas éticos que esta herramienta genera y cómo abordarlos para una comunicación efectiva.
- Sesgos en los algoritmos: la inteligencia artificial debe ser entrenada de forma activa para evitar algos sesgos en sus algoritmos de género o económicos. Por ejemplo, algunas entidades bancarias están utilizando esta herramienta para reducir el fraude financiero o para evaluar perfiles para aplicantes de préstamos, los cuales deben ser entrenados evitando este tipo de sesgos.
- Falta de transparencia: Las empresas, gobiernos y medios de comunicación deben informar de forma activa sobre cuál es el uso que le dan a los datos con los que entrenan sus algoritmos. O los usos sobre la captación de datos que son analizados en grandes volúmenes.
- Desinformación: la IA ha sido utilizada para crear material falso, como la creación de destinos turísticos, lo cual recuerda un caso reciente en Guatemala, sobre la promoción de un acuario.
- Manipulación de emociones: hay chatbots que juegan con las emociones de los individuos para mantener su atención y permanencia.
Desafíos de la inteligencia artificial
Aunque ya existen normativas sobre el uso de la transparencia de esta herramienta, la especialista sugiere que los gobiernos coordinen mesas de trabajo para regular su uso. Sin embargo, un punto principal que se debe promover es informar cuando se utiliza la inteligencia artificial generativa.
Crear titulares mejorados con inteligencia artificial es algo ya muy común, la regularización de esta herramienta debe ir más allá y crear lineamientos, que sean comunicados, sobre el uso de esta tecnología en la creación de contenidos, imágenes, videos, captura y análisis de grandes bases de datos, marketing de contenidos para clientes, entre otros.
Promover una comunicación efectiva sobre el uso de este tipo de herramientas para la automatización de asignaciones u otra tareas permite a los actores la libertad de tomar decisiones informadas, evita problemáticas de orden público y polarización de las poblaciones.