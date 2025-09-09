 Guatemala Celebra el Día del Vehículo Eléctrico
Tendencias

Un futuro sobre ruedas: así celebró Guatemala el Día Mundial del Vehículo Eléctrico

Guatemala dio una muestra de cómo la innovación y la sostenibilidad empiezan a transformar la forma de movernos.

El vehículo eléctrico gana cada vez más protagonismo en Guatemala y este 9 de septiembre se celebró con una jornada especial que reunió a estudiantes. El encuentro buscó generar conciencia, compartir conocimientos y destacar los avances que ya se implementan en el país para impulsar un transporte más sostenible.

Durante la actividad, expertos automotrices como compartieron su experiencia sobre cómo la movilidad eléctrica ha transformado el diseño automotriz y los procesos de mantenimiento. También se destacaron los retos que enfrenta Guatemala en esta transición y las oportunidades que se abren para impulsar un futuro más eficiente y responsable.

"Es fundamental acercar estos temas a los medios y a las nuevas generaciones, ya que pronto serán líderes en distintas áreas profesionales", afirmó Feucht. "Queremos mostrarles el camino hacia una movilidad más extensa y eficiente, transmitiendo la visión de la marca y el impacto positivo que esta tecnología puede tener en Guatemala", agregó el personero.

En el encuentro se expuso la estrategia de Porsche en materia de movilidad sostenible, que incluye la instalación de estaciones de carga y la creación de alianzas con empresas que ofrecen este servicio. En este contexto, se formalizó un acuerdo con Electron Power, empresa guatemalteca que opera puntos de carga eléctrica.

Día Mundial del Vehículo Eléctrico

Actualmente, su red cuenta con 26 estaciones públicas, incluidas tres de carga rápida de 120 kW, ubicadas en universidades, centros comerciales y autopistas. A esta red se suman los cargadores del programa Porsche Destination Charging, instalados en restaurantes, hoteles y complejos deportivos tanto en la capital como en el interior.

En conjunto, los clientes disponen de 46 puntos de carga en Guatemala, lo que representa un paso decisivo para consolidar la movilidad eléctrica.

Según datos de la Asociación de Movilidad Eléctrica de Guatemala (AMEGUA), la adquisición de vehículos eléctricos creció un 80.85% en julio de 2025 en comparación con el mismo mes del año anterior.

