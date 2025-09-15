Curiosidades de la Independencia de Guatemala

La independencia de Guatemala, declarada el 15 de septiembre de 1821, es uno de los momentos más importantes en la historia del país. Sin embargo, más allá de la fecha conmemorativa y los desfiles escolares, existen datos curiosos y poco conocidos que muestran cómo se vivió realmente este proceso histórico.
A diferencia de otros países de América Latina, la independencia guatemalteca no se logró tras largas batallas ni enfrentamientos armados. Fue proclamada de manera pacífica, luego de intensas reuniones en el Palacio de los Capitanes Generales.
Cabe destacar que, las autoridades temían que, si no se declaraba pronto, México lo impondría por la fuerza. El documento oficial fue el Acta de Independencia de Centroamérica, redactado principalmente por José Cecilio del Valle, conocido como El sabio Valle.
Este texto fue firmado por 57 personajes influyentes de la época, entre militares, religiosos y civiles. Muchos de ellos formaban parte de las élites criollas, lo que demuestra que el pueblo común no tuvo gran participación en la decisión.
Más datos de la independencia de Guatemala
Un hecho que pocos recuerdan es que, tras la independencia, Guatemala y las demás provincias centroamericanas se unieron al Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide en 1822. Esta unión fue muy corta, ya que apenas un año después, en 1823, se conformaron las Provincias Unidas de Centroamérica, lo que dio inicio a una nueva etapa de organización política.
La primera bandera que ondeó tras la independencia fue la del Imperio Mexicano. Más adelante, al integrarse a las Provincias Unidas, se adoptó la bandera con franjas azul-blanco-azul, inspirada en el mar que une a Centroamérica.
Esta misma estructura se mantiene hasta hoy en la bandera guatemalteca, con variaciones propias. Según la tradición, la campana de la Catedral Metropolitana repicó para anunciar la independencia.
Sin embargo, algunos relatos señalan que fueron varios templos de la ciudad los que hicieron sonar sus campanas, convirtiendo aquel día en un evento de júbilo generalizado.