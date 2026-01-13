 Babeo nocturno: Enfermedades que pueden advertir
¿Qué enfermedad advierte el babeo mientras se duerme?

El babeo mientras dormimos es más común de lo que parece, pero ¿qué revela este hábito sobre nuestra salud y la calidad del sueño?

Es común que muchas personas se sorprendan al despertar con la almohada húmeda por la saliva.  Aunque puede parecer embarazoso, el babeo en la noche no siempre es motivo de alarma y, de hecho, puede estar relacionado con una buena calidad de sueño profundo. Durante las etapas del sueño, especialmente en las fases profundas (como la fase REM), el cuerpo reduce muchas de sus funciones automáticas, incluyendo la deglución.

Esto significa que la saliva no se traga con la misma frecuencia, lo que facilita que ésta se acumule y llegue a salir de la boca durante la noche.  Según los especialistas, este fenómeno puede ser un signo de que la persona está experimentando un sueño profundo y reparador.

📌Como dije en la gran mayoría de los casos babear cuando uno duerme es sinónimo de un buen sueño. 📌Claro, no les pasa a todas las personas aunque la mayoría en algún momento vamos a babear 😁. 📌Como mencioné anteriormente, en pequeños casos el babear mucho de noche o con demasiada frecuencia puede estar asociado a algunas patologías como la SIALORREA (exceso de salivación), y a la APNEA DEL SUEÑO. 🔔 Por último una pequeña claración, la etapa de sueño profundo se da en la fase 4 del sueño NO REM, yo dije que el sueño profundo se da en la fase REM pero no, el sueño profundo corresponde a la fase 4 del sueño NO REM FUENTES: - No encontré un artículo científico de alta jerarquía para hacer el video, pero si me base en la opinión de varios expertos y en un artículo médico que habla sobre el tema. 👇 https://www.topdoctors.com.ar/articulos-medicos/que-dice-la-salud-de-una-persona-que-babea-al-dormir/ #Baberaldormir #Sialorrea #contenidomedico #medicina #longervideos

Un sueño profundo está asociado con múltiples beneficios para la salud, entre los que se incluyen la reducción de depresión, la mejora de la memoria, el fortalecimiento del sistema inmunológico y la protección cardiovascular.  Estos efectos positivos explicarían por qué, en muchos casos, el babeo nocturno puede interpretarse como un indicador de que el cuerpo está obteniendo el descanso necesario.

Aunque la mayoría de los casos de babeo nocturno es inocuo, existen situaciones en las que puede estar relacionado con condiciones médicas subyacentes.  Un ejemplo importante es la apnea del sueño, un trastorno en el que la respiración se detiene momentáneamente durante el descanso y que puede estar asociada con un mayor flujo de saliva o con respiración por la boca.

La apnea del sueño no siempre es severa, pero en casos complejos puede requerir atención médica, ya que incluso puede aumentar el riesgo de complicaciones cardíacas si no se trata adecuadamente. La evaluación diagnóstica con un neumonólogo, otorrinolaringólogo o médico del sueño, e incluso la realización de una polisomnografía (estudio del sueño), es clave para descartar trastornos significativos.

Curiosamente, la ausencia de babeo nocturno tampoco es necesariamente negativa, pero algunos expertos sugieren que podría indicar dificultades para alcanzar sueño profundo.

