 3 Flores de Mala Suerte que Debes Evitar este 14 de Febrero
Tres flores que no debes regalar este 14 de febrero a tu pareja porque son de mala suerte

El 14 de febrero es sinónimo de flores y romanticismo, pero no todos los ramos transmiten el mensaje correcto.

Flores
Flores

El 14 de febrero, Día de San Valentín, es una de las fechas más esperadas del año para demostrar amor, cariño y afecto con regalos significativos.  Entre los detalles más tradicionales están las flores, que suelen simbolizar pasión, amor y romanticismo.

Sin embargo, no todas las flores transmiten el mensaje correcto para esta ocasión especial. Antes de elegir el ramo perfecto, es importante saber que, según creencias populares, existen flores vinculadas con simbolismos negativos como el desamor, la despedida o la mala suerte.

Regalarlas puede enviar señales equivocadas a tu pareja justo en un día dedicado al amor, por lo que lo mejor es evitarlas.

  • Claveles amarillos: no son lo ideal para tu pareja

Aunque los claveles son flores hermosas y económicas, los claveles amarillos están tradicionalmente asociados con emociones negativas como los celos, el desprecio y el desamor.  Este significado puede interpretarse como una señal de conflicto o distancia en la relación, justo lo contrario de lo que se busca en San Valentín.

Si deseas regalar claveles, opta mejor por tonos que representan cariño y amor, como el rosa o rojo.

Más flores que no debes regalar

  • Crisantemos blancos: símbolo de despedida

Otra flor que deberías evitar este 14 de febrero es el crisantemo blanco. En muchos países de Europa y América Latina, esta flor está asociada con funerales, luto y despedidas.

Su uso en contextos sentimentales puede interpretarse como el fin de una etapa o incluso la culminación de la relación, un mensaje que no es apropiado para una celebración romántica.

  • Lirios blancos: elegancia con connotación equivocada

Los lirios blancos son conocidos por su elegancia y fragancia, pero también están vinculados culturalmente con rituales fúnebres y duelo.  Aunque pueden ser preciosos a la vista, su simbolismo puede transmitir un mensaje de tristeza o fin, lo cual no encaja con la energía positiva y afectuosa que representa el Día de San Valentín.

Para evitar malentendidos, considera lirios en colores como rosa o rojo, más adecuados para expresar romanticismo y pasión.

