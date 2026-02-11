Organizadora de Caravana del Zorro y su polémico comentario

La reciente edición de la Caravana del Zorro volvió a reunir a miles de motoristas en Guatemala. Una vez más, se consolidó como uno de los eventos más multitudinarios y emblemáticos del país.
Sin embargo, más allá del recorrido y la participación masiva, en redes sociales se ha viralizado un comentario realizado por una de las organizadoras, quien se refirió a algunas participantes como "zorritas", generando una ola de reacciones entre usuarios. El pasado fin de semana, la tradicional Caravana del Zorro convocó a motociclistas provenientes de distintos puntos del territorio nacional, así como del extranjero.
Como cada año, el evento combinó fe, cultura y pasión por el motociclismo, en un recorrido que simboliza unidad y devoción. La actividad es conocida por atraer a familias completas, grupos de amigos y clubes de motoristas que participan en un ambiente festivo.
No obstante, tras la realización del evento, un video comenzó a circular en plataformas digitales mostrando el momento en que una organizadora utilizó la palabra "zorritas" para referirse a algunas asistentes. El fragmento rápidamente se compartió miles de veces, provocando comentarios divididos. Mientras algunos usuarios lo tomaron como una expresión coloquial sin mayor intención, otros señalaron que el término podía resultar inapropiado o despectivo.
Más del clip de la Caravana del Zorro
La viralización del clip impulsó debates sobre el lenguaje utilizado en eventos públicos y la responsabilidad de quienes tienen roles visibles dentro de actividades de gran alcance. Hasta el momento, el contenido continúa generando conversación, demostrando el impacto que pueden tener las redes sociales en amplificar momentos específicos.
La Caravana del Zorro es considerada una de las peregrinaciones motorizadas más grandes de América Latina. Su origen se remonta a la década de 1960, cuando un pequeño grupo de motociclistas inició el viaje como una manifestación de fe.
Con el paso de los años, el evento creció hasta convertirse en una tradición nacional que promueve la convivencia, el turismo y la cultura motera guatemalteca.