Diputada Muestra Fotos de su Embarazo Avanzado

La diputada independiente, Karina Paz, quien acumula su tercer periodo legislativo, compartió en sus redes sociales fotografías sobre su embarazo. En las elaboradas imágenes, comparte la felicidad de la llegada de su hijo, a los 39 años, junto a su pareja. Las instantáneas está acompañadas del texto "Te esperamos, te amamos".
La legisladora, que ha destacado en su labor de fiscalización y de gestión de iniciativas, recibió una serie de comentarios de felicitación por esa "dulce espera".
¿Quién es Karina Paz?
Karina Alexandra Paz Rosales es una politóloga y diputada guatemalteca que llegó al Organismo Legislativo en el 2016.
Trayectoria en Congreso
- Junta Directiva: Se desempeñó como Primera Secretaria de la Junta Directiva del Congreso durante 14 meses (periodos 2024-2025 y parte de 2025-2026).
- Situación Política: En marzo de 2025, renunció a su cargo en la Junta Directiva tras una resolución de la Corte de Constitucionalidad que validó su expulsión del partido VOS. Actualmente, continúa su labor como diputada independiente.
- Antecedentes:Inició en la política con el Partido Patriota, luego se unió a la UNE (donde fue crítica de Sandra Torres) y finalmente cofundó el partido VOS.
Labor Legislativa y Fiscalización (2024-2025)
- Medio Ambiente: Lideró la oposición al Decreto 9-2025 (reformas a la Ley de Protección del Medio Ambiente), calificándolo de "desigual e injusto" y solicitando el veto presidencial, el cual fue finalmente aceptado por el Congreso.
- Deporte: Presentó una iniciativa de ley para intervenir el deporte federado y ha fiscalizado activamente la gestión del Estadio Doroteo Guamuch Flores, denunciando posibles actos de corrupción.
- Iniciativas Destacadas:Iniciativa 6509: Propone bolsas de estudio para estudiantes que realizan su Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) en salud.Moot Legislativo: Coordina este certamen interuniversitario para involucrar a jóvenes en la creación de propuestas de ley técnicas y jurídicas.
- Iniciativa 6509: Propone bolsas de estudio para estudiantes que realizan su Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) en salud.
- Moot Legislativo: Coordina este certamen interuniversitario para involucrar a jóvenes en la creación de propuestas de ley técnicas y jurídicas.
- Infraestructura y Economía: Ha impulsado la Iniciativa 5431 (Ley de Infraestructura Vial) para fomentar la inversión y generación de empleo.