 Diputada Muestra Fotos de su Embarazo Avanzado
Tendencias

Diputada publica fotos de su avanzado embarazo con emotivo mensaje

La legisladora independiente compartió las fotografías de su "dulce espera".

Compartir:
Diputada Karina Paz en conferencia de prensa en el Congreso - Omar Solís
Diputada Karina Paz en conferencia de prensa en el Congreso / FOTO: Omar Solís

La diputada independiente, Karina Paz, quien acumula su tercer periodo legislativo, compartió en sus redes sociales fotografías sobre su embarazo. En las elaboradas imágenes, comparte la felicidad de la llegada de su hijo, a los 39 años, junto a su pareja. Las instantáneas está acompañadas del texto "Te esperamos, te amamos".

La legisladora, que ha destacado en su labor de fiscalización y de gestión de iniciativas, recibió una serie de comentarios de felicitación por esa "dulce espera". 

¿Quién es Karina Paz?

Karina Alexandra Paz Rosales es una politóloga y diputada guatemalteca que llegó al Organismo Legislativo en el 2016.

Trayectoria en Congreso 

  • Junta Directiva: Se desempeñó como Primera Secretaria de la Junta Directiva del Congreso durante 14 meses (periodos 2024-2025 y parte de 2025-2026).
  • Situación Política: En marzo de 2025, renunció a su cargo en la Junta Directiva tras una resolución de la Corte de Constitucionalidad que validó su expulsión del partido VOS. Actualmente, continúa su labor como diputada independiente.
  • Antecedentes:Inició en la política con el Partido Patriota, luego se unió a la UNE (donde fue crítica de Sandra Torres) y finalmente cofundó el partido VOS.

Labor Legislativa y Fiscalización (2024-2025)

  • Medio Ambiente: Lideró la oposición al Decreto 9-2025 (reformas a la Ley de Protección del Medio Ambiente), calificándolo de "desigual e injusto" y solicitando el veto presidencial, el cual fue finalmente aceptado por el Congreso.
  • Deporte: Presentó una iniciativa de ley para intervenir el deporte federado y ha fiscalizado activamente la gestión del Estadio Doroteo Guamuch Flores, denunciando posibles actos de corrupción.
  • Iniciativas Destacadas:Iniciativa 6509: Propone bolsas de estudio para estudiantes que realizan su Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) en salud.Moot Legislativo: Coordina este certamen interuniversitario para involucrar a jóvenes en la creación de propuestas de ley técnicas y jurídicas.
  • Iniciativa 6509: Propone bolsas de estudio para estudiantes que realizan su Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) en salud.
  • Moot Legislativo: Coordina este certamen interuniversitario para involucrar a jóvenes en la creación de propuestas de ley técnicas y jurídicas.
  • Infraestructura y Economía: Ha impulsado la Iniciativa 5431 (Ley de Infraestructura Vial) para fomentar la inversión y generación de empleo.

En Portada

Caso TREP: Juez suspende persecución penal contra magistrados del TSEt
Nacionales

Caso TREP: Juez suspende persecución penal contra magistrados del TSE

11:03 AM, Feb 20
En último día de recepción, aspirantes a fiscal general presentan expedientest
Nacionales

En último día de recepción, aspirantes a fiscal general presentan expedientes

10:52 AM, Feb 20
Detienen a tres presuntos narcotraficantes requeridos por EE. UU. t
Nacionales

Detienen a tres presuntos narcotraficantes requeridos por EE. UU.

09:27 AM, Feb 20
Diego Casas se mete a la lucha del goleo del Clausura 2026t
Deportes

Diego Casas se mete a la lucha del goleo del Clausura 2026

09:28 AM, Feb 20

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialLiga NacionalSeguridadSuper BowlEstados UnidosEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos