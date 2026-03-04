 Helicóptero con Caja Gigante Sorprende en Guatemala
El extraño vuelo que llamó la atención en Guatemala: un helicóptero con una caja gigante

Las imágenes despertaron curiosidad entre los guatemaltecos, quienes pronto descubrieron que se trataba.

Un inusual espectáculo se dio en el cielo, sorprendió recientemente a varios guatemaltecos.  Un helicóptero sobrevolando la ciudad con una enorme caja colgando captó la atención de peatones, conductores y usuarios de redes sociales.

Varios usuarios rápidamente comenzaron a compartir imágenes y videos del curioso momento. El llamativo vuelo ocurrió en distintas zonas de la ciudad de Guatemala, donde decenas de personas lograron observar la aeronave transportando una gigantesca estructura en forma de caja. Las fotografías comenzaron a circular en plataformas como Instagram, Facebook y X, generando todo tipo de reacciones entre los internautas.

Conforme las imágenes se viralizaron, también se conoció el motivo detrás de la sorprendente escena.  La caja gigante formaba parte de una estrategia publicitaria para promocionar la llegada de un nuevo modelo de vehículo al país.

La estructura, diseñada especialmente para ser transportada por aire, incluía elementos visuales que llamaban la atención desde varios metros de distancia, convirtiéndose en un anuncio móvil que recorría el cielo capitalino. La inusual campaña de marketing rápidamente despertó curiosidad entre los ciudadanos, quienes no dudaron en detenerse a observar el helicóptero mientras cruzaba el cielo con la enorme caja suspendida.

Para muchos, se trató de una escena poco común que rompió con la rutina del tráfico y el movimiento habitual de la ciudad. En redes sociales, los comentarios no tardaron en aparecer. Algunos usuarios expresaron admiración por la creatividad de la campaña, mientras que otros se mostraron sorprendidos por el tamaño de la caja que era transportada por la aeronave.

También hubo quienes compartieron videos desde distintos puntos de la ciudad, intentando descifrar qué era exactamente lo que llevaba el helicóptero.

Al final, el extraño vuelo no solo cumplió su objetivo de promocionar un nuevo vehículo, sino que también logró convertirse en tendencia en redes sociales.  Las imágenes del helicóptero con la caja gigante continúan circulando en internet, demostrando cómo una idea creativa puede captar la atención de todo un país.

