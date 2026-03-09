¿Falta de Sexo Engorda? Descubre La Verdad Aquí

Diversos estudios han analizado la relación entre la vida sexual y el peso corporal, y algunos especialistas aseguran que la falta de sexo podría influir en el aumento de peso. Aunque no se trata de una regla absoluta, la ciencia ha encontrado varios factores físicos y emocionales que explican por qué la ausencia de actividad sexual puede favorecer la acumulación de kilos.
Según investigaciones citadas por especialistas en salud sexual, mantener relaciones sexuales con regularidad puede ayudar al organismo a quemar calorías y mejorar el equilibrio hormonal. De hecho, estudios señalan que una sesión promedio de sexo puede quemar alrededor de 101 calorías en hombres y 69 en mujeres, dependiendo de la duración y la intensidad de la actividad.
Los expertos explican que la relación entre la abstinencia sexual y el aumento de peso no se debe únicamente a la quema de calorías, sino a una combinación de factores físicos y psicológicos.
Entre las razones más señaladas del sexo se encuentran:
• Menor gasto energético: el sexo funciona como una actividad física moderada, por lo que su ausencia reduce el gasto calórico.
• Cambios hormonales: durante las relaciones sexuales el cuerpo libera endorfinas, oxitocina y hormona del crecimiento, sustancias relacionadas con el bienestar y el metabolismo.
• Aumento del apetito emocional: el sexo también puede disminuir la ansiedad y los antojos; algunos especialistas aseguran que después de una relación sexual el deseo de comer puede reducirse hasta en un 60 %.
• Cambios en hábitos de vida: cuando disminuye la actividad sexual, algunas personas también reducen su actividad física o descuidan su alimentación.
Aunque estos datos han despertado curiosidad, los expertos advierten que no tener sexo no significa automáticamente que una persona vaya a engordar.
El aumento de peso suele estar ligado a factores más amplios, como la dieta, el sedentarismo, el estrés o los hábitos diarios. Lo que sí señalan algunos estudios es que una vida sexual activa puede contribuir al bienestar general.
Además de ayudar a quemar calorías, el sexo también puede mejorar el estado de ánimo, reducir el estrés y fortalecer el sistema inmunológico.