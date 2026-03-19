 Ranking 2026: Países Más Felices del Mundo y Guatemala
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Ranking de los países más felices del mundo 2026: ¿Guatemala que lugar ocupa?

El informe global sobre felicidad en 2026 revela cuáles son los países con mayor bienestar en el mundo.

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Guatemaltecos, Guatemaltecos
Guatemaltecos / FOTO: Guatemaltecos

El ranking de los países más felices del mundo 2026 vuelve a evidenciar que el bienestar no depende únicamente del dinero. Cabe destacar que también depende de factores como la calidad de vida, el apoyo social y la libertad individual.

Este listado, elaborado en el World Happiness Report, analiza a más de 140 países y se publica cada año en el marco del Día Internacional de la Felicidad.

Según el informe más reciente, estos son los 10 países con mayor nivel de felicidad en el mundo:

1. Finlandia

2. Islandia

3. Dinamarca

4. Costa Rica

5. Suecia

6. Noruega

7. Países Bajos

8. Israel

9. Luxemburgo

10. Suiza

Finlandia lidera el ranking por noveno año consecutivo, consolidándose como el país más feliz del planeta gracias a su alto nivel de bienestar, confianza social y calidad de vida.

El listado continúa dominado por países europeos, especialmente los nórdicos, aunque destaca la presencia de Costa Rica como el único país latinoamericano dentro del top 5, reflejando la importancia del tejido social y la percepción positiva de vida en la región.

Más de los países más felices del mundo

El World Happiness Report evalúa diversos indicadores clave que influyen directamente en la satisfacción de vida de las personas:

• Producto Interno Bruto (PIB) per cápita

• Apoyo social

• Esperanza de vida saludable

• Libertad para tomar decisiones

• Generosidad

• Percepción de corrupción

En este contexto global, Guatemala se ubica en el puesto número 44 del ranking mundial de felicidad en 2026, manteniéndose dentro del top 50 a nivel global. Este resultado refleja una combinación de factores positivos, como el sentido de comunidad, la cultura y las relaciones familiares, que siguen siendo pilares importantes en la percepción de bienestar de los guatemaltecos.

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Sin embargo, también evidencia retos en áreas como el acceso a oportunidades, la equidad social y la calidad de servicios públicos, aspectos que influyen directamente en la calidad de vida. En 2026, el ranking confirma que la felicidad va más allá de la economía: es un equilibrio entre bienestar emocional, estabilidad social y calidad de vida.

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